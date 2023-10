Im „Fernsehfilm der Woche“ entführt uns das ZDF wieder einmal an den schönen Bodensee. Der Sender zeigt am Montag, 09.10.2023, den 17. Teil der „Die Toten vom Bodensee“-Reihe. In „Der Nachtalb“ muss Kriminalkommissar Oberländer sein Gedächtnis wiederfinden. Er weiß, dass er das Mordopfer kennt, doch erinnert sich nicht, woher.

Worum geht es genau? Wer spielt mit und wo wurde gedreht? Was ihr über den Film wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Die Toten vom Bodensee – Der Nachtalb“: Sendetermin und Sendezeit

Nachdem der 17. Film der Krimireihe bereits im September 2023 im ORF zu sehen war, kommt der Film nun auch ins deutsche Fernsehen. Das ZDF zeigt den Krimi am 9. Oktober 2023 erstmals zur Primetime. Wiederholt wird der Film im Anschluss nicht.

Der Sendetermin mit Sendezeit im Überblick:

Montag, 09.10.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Der Nachtalb“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Sendezeit verpasst haben sollte, kann aufatmen. Denn seit dem 02.10.2023 steht der Film in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort könnt ihr in jederzeit als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in „Die Toten vom Bodensee – Der Nachtalb“?

Jonas Merlau wurde überfahren. Da es am Tatort keinerlei Brems- oder Reifenspuren gibt, gehen die Ermittler von einer Tötungsabsicht aus. Auch lässt sich kein Zeuge für die Tat finden. Durch Rekonstruktionen erfahren sie, dass das Opfer mit seiner Freundin Aisha Takim an den Bodensee gekommen war.

Die beiden wollten ein Segelboot kaufen. In der Mordnacht sollte der Verkauf im Glashaus am See stattfinden, aber der Verkäufer war nie erschienen. Oberländer, der unter Gedächtnislücken leidet, erinnert sich daran, dass er an diesem Abend ebenfalls im Glashaus war. Doch warum?

Als aus der KTU das erschreckende Ergebnis kommt, dass sich Lackspuren an der Kleidung des Toten befinden, die zu Oberländers VW Bulli passen, wächst dessen Verunsicherung. Nachdem immer mehr Indizien auf Oberländer als Täter hinweisen, wird Staatsanwältin Viktoria Seidel für die internen Ermittlungen hinzugezogen.

Komlatschek lässt sich nicht unterkriegen und gibt alles, um seine Unschuld zu beweisen. Die Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann scheint gegen ihn zu ermitteln. Als Komlatschek schließlich suspendiert wird und Oberländer in Untersuchungshaft gebracht wird, entpuppt sich das Ganze langsam als ein komplexer Komplott: Nun gilt es sich zu beeilen, denn in das Katz-und-Maus-Spiel gerät auch Oberländers Tochter Luna, die in Lebensgefahr schwebt.

Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) springt ins Wasser, um Luna zu reanimieren.

© Foto: ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz

Die Besetzung von „Die Toten vom Bodensee – Der Nachtalb“

Matthias Koeberlin und Alina Fritsch schlüpfen wieder in die Rollen des Kriminalkommissars Oberländer und der Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann. Wer ist sonst noch als Darsteller im 17. Teil der Krimi-Reihe im Cast zu sehen?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Matthias Koeberlin – Micha Oberländer

Alina Fritsch – Luisa Hoffmann

Hary Prinz – Thomas Komlatschek

Stefan Pohl – Thomas Egger

Martina Ebm – Miriam Thaler

Jaschka Lämmert – Viktoria Seidel

Fiona Katharina Neumeier – Luna Oberländer

Cansu Tosun – Aisha Takim

Adam Venhaus – Aaron Lambi

Yasmani Stambader – Jonas Merlau

Wann und wo wurde „Der Nachtalb“ gedreht?

Gedreht wurde von April bis Juni 2022. Fans der Reihe fragen sich natürlich, wo am Bodensee gefilmt wurde. Als Drehorte dienten Bregenz, Lochau, Dornbirn, Lauterach, und die nähere Umgebung. Also unmittelbar beim Bodensee und im Bundesland Vorarlberg in Österreich.

„Die Toten vom Bodensee“: Alle Folgen im Überblick

Die Krimi-Reihe besteht aktuell aus insgesamt 17 Folgen. „Der Nachtalb“ ist der 17. Teil der beliebten ZDF-Reihe. Fans der „Die Toten vom Bodensee“-Filme können sich freuen, denn im Juni 2023 endeten die Dreharbeiten für die nächsten drei Filme.

Die Filme in ihrer Reihenfolge: