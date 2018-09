Netflix, Amazon Prime und Co. Diese Serienneuheiten 2018 müsst ihr sehen

Netflix, Amazon Prime und Co.

Next

Ulm / Bastian Huttner / Moritz Clauß

Ob Fortsetzungen oder brandneue Serien: Wir haben die Highlights 2018 für euch zusammengetragen.

Was wird wann wo ausgestrahlt und wovon gibt es schon Fortsetzungen? Die folgenden Highlights dürfen Serienjunkies nicht verpassen:

Jack Ryan:

In dieser Serie geht es um den CIA-Analysten Jack Ryan, der zwar keine Superkräfte hat, aber nur mit seinem Verstand Erstaunliches vollbringt. Die Terroristen-Jäger-Serie „Jack Ryan“ mit den vielen aufwendigen Action-Szenen ist in die Kategorie von Klassikern wie Homeland und 24 einzuordnen.

Anbieter: Amazon Prime

Serienstart: Staffel 1 am 31. August 2018

John Krasinski, US-amerikanischer Schauspieler, steht in seiner Rolle als CIA-Agent Jack Ryan vor der Kamera. © Foto: Jan Thijs

Better Call Saul:

Das Spin-Off zur Erfolgsserie „Breaking Bad“ ging hierzulande am 7. August 2018 in die vierte Staffel. Protagonist ist der Anwalt James Morgan „Jimmy“ McGill. Er kämpft sich durch allerlei Missgeschicke und Unglücke – eben wie man den durchtriebenen Anwalt Saul aus „Breaking Bad“ kennt.

Anbieter: Netflix

Serienstart: Staffel 4 am 7. August 2018

Seattle Firefighters:

Die Serie spielt im gleichen Universum wie die berühmte Arztserie „Grey’s Anatomy“. Einige Charaktere haben Gastauftritte und der ehemalige „Grey’s-Anatomy“-Star Jason George ist hier ein Feuerwehrmann auf Wache 19. Genau darum geht es bei „Seattle Firefighters“: Einsätze einer Feuerwehrwache mit allerlei Nebenhandlungen.

Anbieter: TV, Pro Sieben

Serienstart: Staffel 1 am 1. August 2018

Mayans MC:

Die Serie spielt zweieinhalb Jahre nach der erfolgreichen Dramaserie „Sons of Anarchy“. Der Motorradclub der Mayans stand in der Mutterserie immer mal wieder mit den Sons in Beziehung, sowohl freundschaftlich als auch rivalisierend. Nun gibt es eine eigene Serie über diesen Club.

Anbieter: Sky (Fox)

Serienstart: Staffel 1 am 4. September 2018 (USA), deutscher Serienstart noch unbekannt

Dogs of Berlin:

Ein ungleiches Polizistenduo versucht Recht und Ordnung in das wilde Hauptstadtleben zu bringen. Dabei müssen sie sich unter anderem mit der Wettmafia, Drogendealern und Neonazis herumschlagen.

„Dogs of Berlin“ ist nach „Dark“ die zweite komplett deutsche Produktion des Streaming-Giganten Netflix. Mit dabei ist unter anderem der bekannte deutsche Schauspieler Fahri Yardım (“Tatort“, „Honig im Kopf“).

Anbieter: Netflix

Serienstart: Staffel 1 für Ende 2018 in Planung

Maniac:

Eine Mini-Serie voll schwarzem Humor, die von Insassen einer Psychiatrie handelt, welche sich in Fantasie-Welten flüchten. Im Vordergrund stehen dabei Annie Landsberg (Emma Stone) und Owen Milgrim (Jonah Hill), die an einem mysteriösen Pharma-Experiment teilnehmen: Ein Medikament soll all ihre Probleme lösen – garantiert ohne Nebenwirkungen.

Regisseur der Serie ist kein anderer als Cary Fukunage, der schon bei der HBO-Produktion „True Detective“ Regie geführt hat.

Anbieter: Netflix

Serienstart: Staffel 1 am 21. September 2018

The Walking Dead:

Zombies vs. Überlebende – im Grunde bekriegen sich in der berühmten Serie erst Menschen und Zombies, später dann Menschen und Menschen.

Ein Zombiefilm im Serienformat und das über neun Staffeln hinweg. Mit Höhen und Tiefen, wie man das von einer Serie in diesem Ausmaß zwangsläufig gewohnt ist. Wobei die neunte Staffel einen Neuanfang wagen will. Das bedeutet neue Gegenspieler und neue Figuren. Einziger Wermutstropfen: Eine der wichtigsten Hauptfiguren steigt aus der Serie aus.

Anbieter: Sky (Fox)

Serienstart: Staffel 9 am 8. Oktober 2018

Atypical:

Die amerikanische Dramödie dreht sich um den 18-jährigen Autisten Sam Gardener und seine Familie. In der ersten Staffel war Sam vor allem auf der Suche nach einer Freundin.

Von vielen Seiten wurde der Serie eine stereotype Darstellung von Menschen mit Autismus vorgeworfen. Die Macher haben sich diese Kritik offenbar zu Herzen genommen: Der autistische Autor David Finch schreibt nun an den Drehbüchern mit. Außerdem wurden Schauspieler mit Autismus ins Boot geholt.

Anbieter: Netflix

Serienstart: Staffel 2 7. September 2018

The Man in the High Castle:

Wie würde die Welt aussehen, wenn die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten? Diesen dystopischen Gedanken verfolgt seit 2015 die Amazon-Serie „The Man in the High Castle“.

Das Deutsche Reich und Japan haben die USA besetzt und unter sich aufgeteilt. Doch zwischen den Besatzern herrschen Spannungen und im deutschen Sektor gibt es eine Widerstandsgruppe, die sich im Besitz eines erstaunlichen Films befindet.

In Staffel drei bastelt das faschistische Regime an einer Maschine, um Parallelwelten zu erobern. Der Cast soll ergänzt werden – um William Forsythe als J. Edgar Hoover, Jason O’Mara als Mitglied des irischen Widerstands und Tamlyn Tomita als Tagomis Nachbarin.

Anbieter: Amazon Prime

Serienstart: Staffel 3 am 5. Oktober 2018

