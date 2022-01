Am Montag, 17.01.2022 wird Sarah Engels in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen sein: In der Sat.1-Produktion „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“ versucht sich die Sängerin nach einer kleinen Nebenrolle im „Traumschiff“ erneut als Schauspielerin.

Worum geht es in dem Film? Gibt es einen Trailer? Wer sind die Darsteller? Gibt es eine Wiederholung? Alle Infos zur Ausstrahlung und zum Stream findet ihr hier im Überblick.

„Die Tänzerin und der Gangster“: Ausstrahlung

Die Free-TV-Premiere des Films „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“ ist am Montag, 17.01.2022, zur Primetime auf Sat.1. Außerdem wird der Film später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Montag, 17.01.2022 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Dienstag, 18.01.2022 um 00:35 Uhr auf Sat.1

„Die Tänzerin und der Gangster“: Stream und Mediathek

Wer keinen Fernseher hat oder den Film zur Ausstrahlung verpasst, kann sich „Die Tänzerin und der Gangster auch als Stream in der Mediathek Joyn ansehen. Dort steht er im Nachhinein auch als Wiederholung zur Verfügung.

„Die Tänzerin und der Gangster“: Handlung

„Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“ handelt von Toni, die von einer großen Karriere als Musicaldarstellerin träumt. Jedoch holt die Vergangenheit sie immer wieder ein und nimmt ihr die Leichtigkeit, um auf der Bühne zu strahlen. Dann trifft die alleinerziehende Mutter den geheimnisvollen Tom und fasst dadurch neuen Mut, dass sich alles zum Guten wenden wird. Was sie dabei nicht ahnt: Tom birgt ein dunkles Geheimnis, das ihre Welt bald ins Wanken bringt. Kann Toni am Ende über sich hinauswachsen und ihren Weg gehen?

„Die Tänzerin und der Gangster“: Trailer

Auf YouTube gibt es leider keinen offiziellen Trailer zu dem Film „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“. In diesem Instagram-Post bekommt ihr jedoch einen Eindruck, was euch in dem Spielfilm erwartet:

„Die Tänzerin und der Gangster“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Darsteller von „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“:

Sarah Engels als Toni

Sarah Engels als Toni

erste Hauptrolle in einem Film. Bisher spielte sie nur kleinere Nebenrollen in der ZDF-Fernsehreihe „Das Traumschiff". Ihre erste Hauptrolle bleibt für sie dennoch immer in Erinnerung: „Auf diesen Film werde ich immer stolz sein, denn ein Film bleibt für die Ewigkeit", so Engels gegenüber Sat.1. Als Sängerin, Tänzerin, Moderatorin und Influencerin ist Sarah Engels bereits seit vielen Jahren erfolgreich, trotzdem ist ihre Rolle in dem Film „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen" ihre erste Hauptrolle in einem Film. Bisher spielte sie nur kleinere Nebenrollen in der ZDF-Fernsehreihe „Das Traumschiff". Ihre erste Hauptrolle bleibt für sie dennoch immer in Erinnerung: „Auf diesen Film werde ich immer stolz sein, denn ein Film bleibt für die Ewigkeit", so Engels gegenüber Sat.1.

Weitere Schauspieler im Cast: