Sat.1 hat eine neue Vorabendserie in der Pipeline: In „Die Landarztpraxis“ verlässt die alleinerziehende Dr. Sarah König Berlin, um auf dem Land als Ärztin zu arbeiten. Sie trägt das Herz am rechten Fleck und ist immer zur Stelle, wenn medizinische oder auch einfach menschliche Hilfe vonnöten ist. Was jedoch niemand ahnt: Sie verbirgt in ihrem Herzen ein brisantes Geheimnis, das sie nicht länger für sich behalten kann...

Wann startet die Serie? Worum geht es genau? Und welche Darsteller sind im Cast? Alles Wichtige zur Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehorten erfahrt ihr hier im Überblick.

„Die Landarztpraxis“: Wann startet die neue Serie auf Sat.1?

Arztserien-Fans aufgepasst: Auf Sat.1 startet die neue Vorabendserie „Die Landarztpraxis“. Darin behandelt die alleinerziehende Landärztin Dr. Sarah König Bäuerinnen und Bauern, Bergsteigerinnen und Bergsteiger, Einheimische, Urlaubsgäste und – wenn es sein muss – auch mal eine Kuh. Der genaue Starttermin der Serie steht aktuell noch nicht fest. Der Sender hat jedoch verkündet, dass es im kommenden Jahr 2024 losgehen wird.

„Die Landarztpraxis“: Wie viele Folgen umfasst die neue Serie?

Obwohl der Starttermin der neuen Sat.1-Vorabendserie aktuell noch nicht feststeht, hat der Sender bereits bekannt gegeben, dass „Die Landarztpraxis“ vorerst insgesamt 60 Folgen umfassen wird. Die Länge und Titel der einzelnen Episoden stehen aktuell jedoch noch nicht fest.

„Die Landarztpraxis“: Sendetermine und Sendezeit

Da der offizielle Starttermin von „Die Landarztpraxis“ aktuell noch nicht feststeht, sind zu diesem Zeitpunkt auch noch keine genauen Sendetermine zu den einzelnen Folgen bekannt. Sobald es die entsprechenden Informationen dazu gibt, findet ihr diese hier.

Gibt es „Die Landarztpraxis“ als Stream auf Joyn?

Wer zur Ausstrahlung keinen Fernseher parat oder die neuen Folgen verpasst hat, hat Glück, denn die Serie kann auch im Nachhinein noch in der Sat.1-Mediathek Joyn als Wiederholung gestreamt werden. Dort ist „Die Landarztpraxis“ nach der Ausstrahlung im TV einige Wochen kostenlos abrufbar.

Darum geht es in der neuen Sat.1-Serie

Willkommen in Wiesenkirchen am Schliersee! In dem idyllischen Dorf im Schatten von bis zu 2.000 Meter hohen Bergen liegt „Die Landarztpraxis“. Für die neue Aufgabe in den Alpen hat Dr. Sarah König Berlin verlassen. Die alleinerziehende Mutter einer Teenagertochter trägt das Herz am rechten Fleck und ist immer zur Stelle, wenn medizinische oder auch einfach menschliche Hilfe vonnöten ist.

Rasch gewinnt Dr. Sarah König so das Vertrauen der Wiesenkirchner. Der Schliersee wird für sie zur neuen Heimat. Doch die Liebe sorgt für Unruhe im Leben der Landärztin. Gleich zwei Männer verdrehen ihr den Kopf: Entfachen etwa neue Gefühle zu ihrem alten Freund, Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß? Oder erobert stattdessen der kernige Bergretter Max Raichinger ihr Herz? Was jedoch niemand ahnt: Dr. Sarah König verbirgt in ihrem Herzen ein brisantes Geheimnis, das sie nicht länger für sich behalten kann.

Die Besetzung von „Die Landarztpraxis“ im Überblick

Für die neue Vorabendserie hat Sat.1 bekannte deutsche Schauspieler an Land gezogen. Caroline Frier, die unter anderem in der Serie „Hand aufs Herz“ brillierte, übernimmt die Hauptrolle der Landärztin Dr. Sarah König. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Die Landarztpraxis“? Die Besetzung im Überblick:

Caroline Frier als Dr. Sarah König

Katharina Hirschberg als Leo König

Oliver Franck als Dr. Fabian Kroiß

Alexander Koll als Max Raichinger

Wo wurde „Die Landarztpraxis“ gedreht?

Tiefe Schluchten, donnernde Wasserfälle und kleine Bergdörfer – die Landschaft der Bayerischen Alpen zieht ihre Besucher sofort in ihren Bann. Auch die neue Vorabendserie „Die Landarztpraxis“ wurde dort gedreht. Zu den Hauptdrehorten zählen die Gegenden rund am und um den Schliersee.