Im ZDF wird spannend in die Woche gestartet, denn der Krimi „Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz“ hat es in sich. Am Montag, 05.06.2023, kann man die engagierte Staatsanwältin Judith Schrader bei ihrem Kampf gegen die organisierte Kriminalität beobachten. Dabei ermittelt sie nicht nur gegen zwei sich bekämpfende Rocker-Clans, sondern auch gegen Selbstjustiz in den Reihen der Polizei. Wie weit darf sie dabei gehen?

Ob es den Film in der Mediathek gibt, worum es genau geht und welche Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier. Wir haben euch alle wichtigen Infos zu „Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz“ zusammengefasst.

„Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz“: Sendetermin und Sendezeit

Das erste Mal wurde der Krimi bereits im September 2021 ausgestrahlt. Nun zeigt das ZDF ihn am Montag, 05.06.2023, erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Eine anschließende Wiederholung ist nicht angekündigt.

Gibt es „Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz“ in der ZDF-Mediathek?

Bevor „Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz“ im linearen Fernsehen gezeigt wird, kann man den Film bereits in der ZDF-Mediathek streamen. Dort steht er seit Samstag, 27.05.2023, zur Verfügung.

Worum geht es in „Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz“?

Als bei einem Einsatz im Rockermilieu eine junge Frau als Geisel verschleppt und ermordet wird, beantragt Staatsanwältin Judith Schrader vor Gericht eine Freiheitsstrafe für die beiden Angeklagten. Doch ihrer Erzfeindin und „Mafia-Anwältin“ Andrea Marquart gelingt es, einen Freispruch für beide zu erwirken. Und auch gegen den Clanchef Dragan Boskov gibt es keine hinreichenden Beweise. Am nächsten Tag kommt der Schock: Einer der Freigesprochenen wird erschossen. Michael Pollmann, einer der am Einsatzort anwesenden Zivilfahnder, wird in die Ermittlungen eingebunden. Doch schnell gerät er selbst ins Visier von Judith Schrader und ihrem Kollegen Jochen Montag. Übt Pollmann Selbstjustiz aus, weil er nicht mehr an die Durchsetzungskraft des Rechtsstaates glaubt? Schrader und Montag ermitteln in alle Richtungen, während eine große Frage über allem schwebt: Steht Berlin ein Bandenkrieg bevor?

Auch bei einer Waffenschiebung wird die Polizei in die Irre geführt. Es muss einen Maulwurf geben. Doch wer aus den Reihen der Polizei ist es? Und wer in der Stadt ist jetzt im Besitz der Waffen? Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt, denn auch der zweite Freigesprochene schwebt in Lebensgefahr. Hat Pollmann ihn in seiner Gewalt? Judith Schrader muss sich einem moralischen Dilemma stellen. Wie weit darf sie gehen, um einen Kollegen aus dem Staatsdienst zu stoppen und gegen Willkür und Selbstjustiz vorzugehen? Dabei setzt sie sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel...

Michael Pollmann (Jörg Schüttauf) will den Tod von Anna Liebrecht rächen. Doch begeht er dafür wirklich Selbstjustiz?

© Foto: ZDF/Christoph Assmann

Die Besetzung von „Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz“ im Überblick

Nadja Uhl spielt die Staatsanwältin, die alles für ihren Job tut. Damit schlüpft sie bereits ein zweites Mal in diese Rolle. Auch 2019 spielte sie in dem Fernsehfilm „Gegen die Angst“ bereits Judith Schrader. Genauso sind andere Schauspieler ebenfalls zum zweiten Mal in der lose verknüpften Filmreihe zu sehen. Welche Darsteller konkret im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Judith Schrader – Nadja Uhl

Jochen Montag – Dirk Borchardt

Michael Pollmann – Jörg Schüttauf

Dragan Boskov – Branco Tomovic

Marco Kretschmer – Pit Bukowski

Emre Topal – Walid Al-Atiyat

Patrick Odonkor – Malick Bauer

Andrea Marquart – Judith Engel

Oberstaatsanwalt Welz – Sebastian Schwarz

Tayfun Bastürk – Altamasch Noor

Ralf Wernicke – Martin Baden

Sandra Kurz – Marie Schöneburg

Anna Liebrecht – Lara Feith

Simone Liebrecht – Malina Ebert

Richterin Riedel – Inga Dietrich

Wann und wo wurde „Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz“ gedreht?

Der Krimi „Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz“ spielt in Berlin. Doch liegen dort auch die Drehorte? Tatsächlich fanden die Dreharbeiten im Herbst 2020 in Berlin und Brandenburg statt.