Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 29.05.2023, läuft Folge 9 der 13. Staffel. Darin will auch der Gründer Ramtin Randjbar-Moshtaghin mit seinem Start-up überzeugen. Seine innovative Idee ist ZEBRA Ice, Eis aus gefrorenem Fruchtpüree und -saft. Der Gründer hat sein Start-up nach der Ausstrahlung der Folge in ZEBRASTIC umbenannt.

Wie funktioniert die Herstellung des Eis? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich der Gründer? Alle Infos zu ZEBRA Ice aus Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist ZEBRA Ice

Der Sommer wird eingeläutet: Der Gründer Ramtin Randjbar-Moshtaghin hat den Löwen und Löwinnen sein ZEBRA Ice mitgebracht. Das Eis aus gefrorenem Fruchtpüree und -saft soll gesundes Naschen möglich machen. Laut Ramtin ist Deutschland europaweit Eisproduzent Nummer Eins und pro Kopf und Jahr werden acht Liter Eis in Deutschland verzehrt. „Doch bei all dem Genuss hat Eis sehr viele Kalorien und es gibt noch ein weiteres Übel: Eis ist ein enormer Energiefresser und damit alles andere als nachhaltig“, so der Gründer. Denn Eis muss immer und pausenlos gekühlt sein – in der Fabrik, beim Transport, in dem Tiefkühlbereich des Supermarktes. Mit ZEBRA Ice – dem Fruchtpüree-Eis zum Selbsteinfrieren – soll das nun besser gehen.

Wie wird das Eis aus Fruchtpüree und -saft hergestellt?

Das Produkt selbst muss nicht gekühlt werden, sondern kommt erst bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen für rund zwölf Stunden in das Tiefkühlfach und kann dann als Eis verzehrt werden. ZEBRA Ice lässt sich auch ungekühlt genießen. Entweder pur oder zum Porridge und für Quarkspeisen. Das Produkt besteht zu 100 Prozent aus reinen Früchten, ist vegan, laktose- und glutenfrei sowie ohne Industriezucker und Konservierungsstoffe. ZEBRA Ice gibt es aktuell in den zwei Sorten Mango & Passionsfrucht und Guave & Erdbeere.

Website, Preis, Shop & Co.: ZEBRA Ice im Überblick

Im Shop des Gründers aus Laatzen gibt es das Eis als Einzelpackung mit fünf Sticks oder als 4er-Set mit 20 Sticks. Außerdem können interessierte Kunden zwischen den Sorten Guave & Erdbeere und Mango & Passionsfrucht wählen. Weitere Infos zu dem Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Ramtin Randjbar-Moshtaghin

Ramtin Randjbar-Moshtaghin Sitz: Laatzen

Laatzen Preis: ab 4,99 Euro

ab 4,99 Euro Varianten: Einzelpackung mit 5 Sticks, 4er-Set mit 20 Sticks

Einzelpackung mit 5 Sticks, 4er-Set mit 20 Sticks Sorten: Guava & Strawberry, Mango & Passionfruit

Guava & Strawberry, Mango & Passionfruit Online-Plattform und Shop: zebrastic.de

zebrastic.de Instagram: zonama_food

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft der Gründer

Mit der Hilfe eines Löwen oder einer Löwin und einem Investment von 100.000 Euro möchte Ramtin neue Vertriebskanäle erschließen und die Internationalisierung seiner Produkte weiter vorantreiben. Im Gegenzug bietet er zehn Prozent der Firmenanteile an.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 9

In der neunten Folge der 13. Staffel treten wieder fünf Start-ups in die Arena von „Die Höhle der Löwen“. Wer am 29.05.2023 sonst noch auf einen Deal mit einem der Investoren hofft, seht ihr hier in der Übersicht: