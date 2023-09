Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 25.09.2023, läuft Folge 5 der 14. Staffel. Darin will auch das Gründer-Trio Isabelle Guenou, Miriam Santer und Lucas Mittelmeier mit seinem Start-up überzeugen. Ihre innovative Idee ist the blood, non-invasive Bluttests zur regelmäßigen Analyse der Monatsblutung.

Wie funktionieren die Bluttests? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Trio? Alle Infos zu the blood aus Folge 5 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist the blood

Zahlreiche Frauen haben während ihrer Monatsblutung starke Beschwerden für die sie keine Gründe finden. So erging es auch einer der Gründerinnen von the blood. „Nachdem ich mit dem Leistungssport aufhörte, litt ich vor und während meiner Menstruation unter starken Schmerzen. Und damit bin ich keine Ausnahme. Allein in Deutschland gibt es 14 Millionen Frauen mit Menstruationsschmerzen“, erklärt Isabelle Guenou. Lucas Mittelmeier ergänzt: „Obwohl die Zahl so groß ist, wissen wir meistens immer noch nicht, woher die Beschwerden genau kommen. Das liegt daran, dass es immer noch eine riesige Datenlücke in unserem Gesundheitssystem gibt.“ Mit ihrem Start-up nehmen sie Menstruationsblut nun genauer unter die Lupe und wollen die Gründe für die oftmals starken Beschwerden herausfinden.

The blood soll die Monatsblutung revolutionieren.

Wie funktionieren die non-invasiven Bluttests?

Das the blood-Testkit besteht aus einem Laborröhrchen, einem Transportcontainer und einem Versandetikett. Die Nutzerin muss dann nur noch mit einer Menstruationstasse das Blut sammeln und in das Röhrchen umfüllen. Anschließend kann die Probe sicher verpackt und direkt an das Partnerlabor geschickt werden. Ihren Gesundheitsbericht erhält die Nutzerin dann über die the blood-App. Dort werden ihr unter anderem zyklusrelevante Biomarker wie Prolaktin, Vitamine B12 oder D angezeigt. Damit sind die Gründer von the blood das erste Start-up in Europa, das Menstruationsblut für einen nicht-invasiven Bluttest nutzt. Gründerin Miriam Santer erklärt: „Wir testen die Probe auf Vitamine, Hormone und Entzündungswerte und geben Frauen monatliche Werte über ihren Gesundheitszustand.“ Lucas ergänzt: „Wir finden nicht nur heraus, wo die Beschwerden und Probleme unserer Nutzerinnen genau liegen, zukünftig bieten wir mit unseren Testkits auch Lösungen an, die entsprechende Mängel ausgleichen und Beschwerden verbessern können.“

Die wichtigsten Fakten zu the blood

Auf der Website von the blood wird der wissenschaftliche Ansatz des Start-ups genauer erklärt. Im Shop bieten die Gründer das Testkit inklusive Zugang zu der App an. Dieses kann für einen Zyklus verwendet werden. Möchte eine Nutzerin mehrere Zyklen hintereinander testen, muss das Kit jedes Mal neu gekauft werden. Weitere Infos zu dem Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Isabelle Guenou, Miriam Santer, Lucas Mittelmeier

Isabelle Guenou, Miriam Santer, Lucas Mittelmeier Sitz: Berlin

Berlin Preis: 29,90 Euro

29,90 Euro Online-Plattform und Shop: theblood.io

theblood.io Instagram: theblood.io

Auf diesen Deal hofft das Gründer-Trio

The blood befindet sich aktuell in den letzten Zügen der Produktentwicklung. Nun benötigen die Gründer eine Löwin oder einen Löwen um die Menstruationsblut-Tests zum Standard zu machen und Frauen in ganz Europa erreichen zu können. Für ein Investment in Höhe von 200.000 Euro bieten sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. Schlägt einer der Löwen zu? Oder gehen die Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?