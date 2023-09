In der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wagen sich wieder innovative Gründer vor die Investoren. Wie üblich läuft die Show montags auf VOX. In Folge 3 am 11.09.2023 stellen Peter Knöll, Cornelius Bessler, Markus Kessler, Ferdinand Storp und André Engels Scentme vor. Die fünf Gründer möchten mit ihrem Produkt die Waschwelt mit Freude revolutionieren.

Was steckt hinter Scentme? Wer sind die Gründer? Alles, was ihr über die Premium-Waschmittel-Pods mit hochwertigen Parfums aus Folge 3 wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

Was steckt hinter Scentme?

Peter Knöll, Cornelius Bessler, Markus Kessler, Ferdinand Storp und André Engels aus München wollen das Dufterlebnis der Kunden verbessern bei guter Reinigung der Kleidung. Denn Branchen-Experte Dr. Cornelius Bessler weiß: „Neben der Reinheit der Wäsche ist den Verbrauchern das Dufterlebnis am wichtigsten“. Um das zu gewährleisten, haben sie sich zusammengesetzt und acht verschiedene Waschmittel-Pods kreiert, „die im Waschmittelbereich ihresgleichen suchen“. Ein wichtiges Thema ist dabei auch die Nachhaltigkeit. Das merkt man neben der Herstellung auch beim Versand: Das Produkt kommt in einer gewichtsparenden Verpackung aus Graspapier.

Die Löwen nehmen das Produkt Scentme genauer unter die Lupe.

Wie funktioniert Scentme?

Neben der Reinigungskraft ist den Gründern auch der Geruch wichtig. Daher haben die Parfümeure von Scentme ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und acht verschiedene Pods mit besonderen Düften erstellt. Um dafür auch etwas für die Umwelt zu tun, setzen sie dabei in der Rezeptur auf keine Füllstoffe, kein Mikroplastik, und keine Lösemittel im Produkt. Und das ohne die Waschleistung zu minimieren, denn statt Weichspülern und Waschmittel reicht ein Pod für eine gesamte Waschladung.

Die wichtigsten Fakten zu Scentme

Mit ihren Waschmittel-Pods wollen die Gründer den Markt revolutionieren. Die wichtigsten Infos zu Scentme und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Peter Knöll, Cornelius Bessler, Markus Kessler, Ferdinand Storp, André Engels

Peter Knöll, Cornelius Bessler, Markus Kessler, Ferdinand Storp, André Engels Sitz: München

München Preis: 11,90 Euro (14-16 Pods pro Packung)

11,90 Euro (14-16 Pods pro Packung) Varianten: fizzy blue, white rose, green fougère, pure, eternal flower, bottled luck, everything, together forever

fizzy blue, white rose, green fougère, pure, eternal flower, bottled luck, everything, together forever Webseite : scentme.de

: scentme.de Instagram: scentme.de

Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Die fünf Gründer aus München präsentieren ihr Produkt, um ihren Standard weiter einhalten zu können. Denn sie „haben die Messlatte hochgelegt“. Sie möchten damit ein neues Kapitel im Waschmittelbereich aufschlagen. Ihr Angebot an die Löwen: 200.000 Euro für 10 Prozent. Schlägt einer der Löwen zu? Oder gehen die Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?