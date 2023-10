Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 09.10.2023, läuft Folge 7 der 14. Staffel. Darin will auch der Gründer Matthias Parzich mit seinem Start-up überzeugen. Seine innovative Idee ist Loggä, vegane und glutenfreie Brotbackmischungen.

Wie funktionieren die Brotbackmischungen? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich der Gründer? Alle Infos zu Loggä aus Folge 7 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Loggä

Auf dem Markt gibt es bereits zahlreiche verschiedene Brotsorten, da stellt sich die Frage: Braucht es wirklich noch eine neue? Laut dem Loggä-Gründer Matthias Parzich „unbedingt“. Mit seinem Start-up bringt er vegane und glutenfreie Brotbackmischungen in die Höhle. „Pro Jahr verzehren wir Deutschen im Schnitt 21 Kilogramm Brot. Das entspricht drei bis vier Brotscheiben täglich“, erklärt er. Er selbst ist ein richtiger Sport-Enthusiast und hat vor einigen Jahren seine komplette Ernährung umgestellt. Damals suchte er nach einem veganen, kernigen Brot, das ohne Zusatzstoffe ist und die Zutaten sollten bio und regional sein. Fündig geworden ist er nicht, weshalb er beschloss, seine eigenen Rezepturen zu entwickeln. Mit Loggä hat er vegane Brotbackmischungen mit exotischen Zutaten erfunden.

Die Investoren von „Die Höhle der Löwen“ testen sich durch das Produkt-Portfolio. Kommt es zu einem Deal?

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Wie funktionieren die Brotbackmischungen?

Die Anwendung der Brotbackmischungen ist simpel: Sie müssen lediglich mit Wasser verrührt und anschließend gebacken werden. Dank Zutaten wie Goldleinmehl sollen sie sogar nach sieben Tagen noch wie frisch aus dem Ofen schmecken. Das Sortiment des Gründers besteht aus verschiedenen veganen und glutenfreien Backmischungen, wie zum Beispiel „Alleskörner“, „Aroniaschnitte“, „Kernbeißer“, „Fitness-Stulle“ und „Abendbrot“. Alle Sorten sind bio, proteinreich, ohne Zuckerzusätze und plastikfrei verpackt.

Die wichtigsten Fakten zu Loggä

Der Shop von Loggä wurde vor der Ausstrahlung der Folge überarbeitet, weshalb sich vorab nichts Genaueres darüber sagen ließ. Weitere Infos zu dem Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Matthias Parzich

Matthias Parzich Sitz: Hessisch Lichtenau/München

Hessisch Lichtenau/München Sorten: „Alleskörner“, „Aroniaschnitte“, „Kernbeißer“, „Abendbrot“, „Fitness-Stulle“

„Alleskörner“, „Aroniaschnitte“, „Kernbeißer“, „Abendbrot“, „Fitness-Stulle“ Preis: ab 7,90 Euro

ab 7,90 Euro Online-Plattform und Shop: loggae.de

Auf diesen Deal hofft der Gründer

Der Gründer von Loggä war zuvor auch noch als Ingenieur in der Automobilbranche tätig. Jetzt möchte er sich jedoch komplett auf sein junges Unternehmen konzentrieren. Um sein Produkt auf dem Markt zu etablieren, benötigt er nun die Unterstützung einer Löwin oder eines Löwen. Sein Angebot an die Investoren: Für ein Investment in Höhe von 50.000 Euro bietet er 15 Prozent seiner Firmenanteile an. Schlägt ein Löwe zu oder geht der Gründer leer aus der Höhle?