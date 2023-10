Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 02.10.2023, läuft Folge 6 der 14. Staffel. Darin will auch das Gründer-Duo Daniel Schreiner und Thomas Wiederer mit seinem Start-up überzeugen. Ihre innovative Idee ist Herbal Spa, natürliche Kräuterbadekissen.

Wie funktionieren die Badekissen? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Duo? Alle Infos zu Herbal Spa aus Folge 6 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Herbal Spa

In zahlreichen Pflegeprodukten sind heutzutage Substanzen enthalten, die sich bei der Benutzung ungewollt in die Umwelt absetzen. Die Gründer von Herbal Spa sind der Meinung, dass dies auch bei Badezusätzen häufig der Fall ist, und möchten mit ihren „Teebeuteln für die Badewanne“ dementsprechend die Natürlichkeit zurück ins Badezimmer bringen. Gründer Daniel Schreiner erklärt: „Herkömmliche Badesätze sind leider oft mit Substanzen angereichert, die durch die Kläranlagen nur unzureichend gefiltert werden. Die Partikel gelangen in umliegende Gewässer und über Fische und Flusstiere wieder auf unsere Teller.“ Die Idee zu den Kräuterbadekissen kam seinem Mit-Gründer Thomas Wiederer, denn sein Vater hatte in der Vergangenheit bereits Heubäder entwickelt. Nach dessen Tod hat Thomas die Unterlagen seines Vaters auf einem USB-Stick gefunden und sah darin großes Potenzial. Angefangen hat das Gründer-Duo dann mit den Kräutern aus Omas Garten und selbstgenähten Kissen. Heutzutage vereinen ihre Produkte vier Funktionen: Als Badezusatz verleihen sie dem Bad eine natürliche Färbung und einen wohlriechenden Duft. Als Badeschwamm angewendet, kann damit die Haut sanft gepeelt und gepflegt werden. Als Badekissen kann man es als Nackenstütze verwenden und zusätzlich eignen sie sich noch als Kräuterpad, das auf gewünschte Körperstellen aufgelegt werden kann.

Ralf Dümmel untersucht den Duft des Kräuterbadekissens genau. Gibt es einen Deal?

Wie funktionieren die Kräuterbadekissen?

Gründer Thomas erklärt, wie die Kräuterbadekissen von Herbal Spa funktionieren: „Unsere Produkte bestehen aus getrockneten Kräutermischungen, die in einem hautfreundlichen Vlies verpackt sind.“ In der Herstellung werden die Kräuter schonend getrocknet, in die gewünschte Größe zerkleinert, in das Vlies gefüllt und dann per Ultraschall versiegelt. Der Kunde bzw. die Kundin muss das Badekissen dann nur noch ins Wasser legen und schon entfaltet sich die wohltuende Wirkung. Die Herbal Spa Produkte bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen Kräutermischungen. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Abwasserverschmutzungen“, ergänzt Daniel. Ihre ersten beiden marktreifen Sorten „Entspannungszeit“ und „Erkältungszeit“ wurden sogar als Kosmetikprodukt zertifiziert.

Die wichtigsten Fakten zu Herbal Spa

Im Shop von Herbal Spa bieten die Gründer verschiedene Verpackungsgrößen ihrer Kräuterbadekissen an und erklären detailliert, welche Inhaltsstoffe enthalten sind und welche Wirkung sie haben. Weitere Infos zu dem Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Daniel Schreiner und Thomas Wiederer

Daniel Schreiner und Thomas Wiederer Sitz: Zachenberg

Zachenberg Varianten: „Entspannungszeit“, „Erkältungszeit“

„Entspannungszeit“, „Erkältungszeit“ Preis: 3er-Set: 7,99 Euro, 6er-Set: 15,49 Euro, 12er-Set: 29,99 Euro

3er-Set: 7,99 Euro, 6er-Set: 15,49 Euro, 12er-Set: 29,99 Euro Online-Plattform und Shop: herbal-spa.de

herbal-spa.de Instagram: herbal_spa_de

Auf diesen Deal hofft das Gründer-Duo

Die Gründer von Herbal Spa präsentieren ihre ersten beiden marktreifen Sorten. Um nun für einen erfolgreichen Markteintritt zu sorgen, benötigen sie die Unterstützung einer Löwin oder eines Löwen. Für ein Investment in Höhe von 30.000 Euro bieten sie 25 Prozent ihrer Firmenanteile an. Werden Daniel und Thomas überzeugen oder gehen sie mit ihrer Idee baden?