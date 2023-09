Es wagen sich wieder jeden Montag kreative Köpfe in „Die Höhle der Löwen“. Dort versuchen sie einen Deal und damit einhergehend auch ein Investment für ihr Produkt zu erhalten. Am 04.09.2023 läuft die zweite Folge der 14. Staffel. Unter anderem stellen Agnes „Agi“ Bings und Jan Dülken ihre Innovation dripoff-Pad vor. Das ist ein Einsatz für WC-Bürstenhalter, der das restliche Wasser der Bürste aufsaugt.

Was genau steckt hinter dripoff-Pad? Wie funktioniert der Hygiene-Einsatz? Und wie viel kostet das Produkt? Hier bekommt ihr einen Überblick zum Start-up aus Folge 2.

Was steckt hinter dripoff-Pad?

Die Gründer Agnes „Agi“ Bings und Jan Dülken haben sich im Fitness-Studio kennengelernt und angefreundet. Sie sprachen über die verschiedensten Themen. Jan hatte zum Beispiel immer das Problem, dass es bei der Benutzung der WC-Bürste häufig vorkommt, dass Wasser auf die Brille oder auf den Boden tropft. Außerdem sammelte sich das Restwasser im WC-Bürstenhalter. Das ist ziemlich unhygienisch. Er erzählte Agnes Bings von seiner innovativen Idee und die beiden entwarfen das dripoff-Pad. Dieses wird auf die Toilettenbürstenhalterung gelegt und saugt das tropfende Wasser der WC-Bürste auf. Zusätzlich verhindert es die Geruchsbildung, da die Keimbildung reduziert wird. Das Pad riecht obendrein leicht nach Zitrone.

Wie funktioniert der Hygiene-Einsatz?

Das dripoff-Pad besteht aus einem Filterpapier und einem Granulat. Es wurde so entworfen, dass es in alle gängigen WC-Bürstenhalter perfekt passt. Wie wendet man das Pad an? Zunächst muss das dripoff-Pad in den WC-Bürstenhalter gelegt werden. Anschließend ist Warten angesagt. Verfärbt sich das Pad blau, weiß der Nutzer, dass es gewechselt werden muss. Je nach Menge des Wassers hält das Pad circa drei bis fünf Tage. Nach einer Woche sollte es jedoch spätestens ausgetauscht werden, sodass eine gleichbleibende Sauberkeit und Frische gewährleistet werden kann. Ein kleiner Tipp: Das Pad wird nicht in der Toilette entsorgt, sondern im Restmüll.

Investorin Janna Ensthaler unterzieht dripoff-Pad dem Härtetest. Wird es einen Deal geben?

Die wichtigsten Fakten zu dripoff-Pad

Das Gründer-Duo hat ein innovatives Produkt entworfen, dass den WC-Bürstenhalter nicht nur sauber und trocken hält, sondern auch Hygiene garantiert. Die wichtigsten Infos zum Produkt und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründerinnen: Agnes „Agi“ Bings und Jan Dülken

Agnes „Agi“ Bings und Jan Dülken Sitz: Düren

Düren Mengen: 10 Stück, 30 Stück, 50 Stück

10 Stück, 30 Stück, 50 Stück Preis: 4,99 Euro, 14,90 Euro, 22,90 Euro

4,99 Euro, 14,90 Euro, 22,90 Euro Website mit Shop: dripoff

dripoff Instagram: dripoffpad

Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

Das Ziel des Gründer-Duos ist es, dass das dripoff-Pad der nächste Millionenseller werden soll. Schon jetzt sind ihre Produkte häufig ausverkauft. Um ihren Traum zu erreichen und mehr produzieren zu können, brauchen sie die Hilfe von einem Löwen. Sie bieten für ein Investment von 80.000 Euro 25 Prozent der Firmenanteile an.