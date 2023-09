Kreative Köpfe wagen sich aktuell wieder in „Die Höhle der Löwen“. Wer sich dort in die Arena traut und seine kreativen Ideen präsentiert, hofft auf ein Investment für das entwickelte Produkt. So geht es auch Christian Scaletta, der am 04.09.2023 in der zweiten Folge von Staffel 14 auf Vox dabei ist. Er präsentiert das Bello Eis.

Was ist an dem Eis so besonders? Woraus besteht das Produkt? Und wie viel kostet es? Hier bekommt ihr einen Überblick über das Produkt aus Folge 2.

Was macht das Bello Eis so besonders?

Christian Scaletta bringt ein ganz besonderes Eis in die Vox-Arena: Der gebürtige Italiener hat ein hundefreundliches Eis entwickelt. Er ist vor 17 Jahren nach Deutschland gekommen und am Bodensee als Berater für Eisdielen tätig. „Mein Job ist die schönste Arbeit, die es gibt. Von der Entwicklung neuer Eissorten und Herstellung bis zum Verkauf berate ich die Eisdielenbesitzer“, schwärmt Christian. Als Hundehalter kennt er aber auch den traurigen Blick seines Vierbeiners, wenn es für ihn keine Kugel Eis gibt. „Denn das kann bei Hunden zu Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen führen“, erklärt Christian und fährt fort: „Deshalb habe ich Bello Eis entwickelt.“

Woraus besteht das Produkt?

Christian betont: „Das Eis für Hunde löst kein Bauchweh aus, ist zu 100 Prozent vegan sowie glutenfrei und enthält keine Laktose und Weißzucker.“ Stattdessen beinhaltet es Kokosnussöl und Pflanzenprotein. Der Neufundländer Fly beweist den Löwen und TV-Zuschauern: Hunde lieben das Bello Eis!

Neufundländer Fly beweist Investorin Dagmar Wöhrl, wie gut ihm das Bello Eis schmeckt.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die wichtigsten Fakten zum Bello Eis

Man kann das Bello Eis als Privatkunde direkt auf der Website bestellen – oder aber es bei einem der Unternehmen kaufen, die das hundefreundliche Eis bereits vertreiben. Welche dazu zählen, erfahrt ihr auf der Website. Diese und weitere wichtige Fakten über das Produkt seht ihr hier im Überblick:

Gründer: Christian Scaletta

Christian Scaletta Sitz: Meckenbeuren

Meckenbeuren Preis: 45,60 Euro/12 Stück

45,60 Euro/12 Stück Sorte: Reismilch-Geschmack

Reismilch-Geschmack Website mit Shop: belloeis.com

belloeis.com Instagram: belloeis

Auf welchen Deal hofft der Gründer?

Christian benötigt einen strategischen Partner an seiner Seite. Das Ziel ist, dass es das Bello Eis nicht nur in den Eisdielen, sondern auch in den Kühlregalen im Einzelhandel gibt. Sein Angebot lautet: 100.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.