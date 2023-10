In der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wagen sich wieder kreative Gründer vor die Investoren. Wie üblich läuft die Show montags auf VOX. In Folge 6 am 02.10.2023 stellen Moritz Schüller und Max Huber Beezer Technologies vor. Das Gründer-Duo will mit dem Produkt Getränkekühlung schneller, einfacher und nachhaltiger machen.

Was steckt hinter Beezer? Wer sind die Gründer? Alles, was ihr über die zeitsparende Getränkekühlung wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Was steckt hinter Beezer Technologies?

Moritz Schüller und Max Huber aus München wollen Kühlen revolutionieren und nachhaltiger machen. Aktuell muss man mehrere Stunden warten, bevor das frisch gekaufte Getränk heruntergekühlt ist. Das soll mit Beezer beschleunigt, aber auch vergünstigt werden. Denn durch die schnelle Kühlung eines Kompressors muss es nicht lange in einem Eisfach gelagert werden, sondern kann innerhalb von wenigen Minuten getrunken werden. Das spart Kühlkosten und Zeit.

Investorin Dagmar Wöhrl nimmt den luftbasierten Flaschenkühler Beezer genauer unter die Lupe.

© Foto: RTL / Frank W. Hempel

Wie funktioniert Beezer Technologies?

Die Gründer bringen mit ihrem Produkt Beezer ein Getränkekühler, den man auf Knopfdruck einstellen kann. Der Beezer benötigt dafür weder Wasser noch Eis, sondern er kühlt lediglich mit Luft. Dazu verwendet er eine eigens entwickelte Umluft-Technologie. Dank einer effizienten Kompressor-Kühleinheit erreicht die Luft Temperaturen von minus 30 Grad, die die Flasche umströmt und kühlt. Statt stundenlang zu warten, wird beispielsweise die Weißweinflasche reingelegt, die Größe und Temperatur eingestellt und dann heißt es nur kurz abwarten. Für eine Flasche benötigt der Luftkompressor neun Minuten, um sie auf 9 °C zu bringen. Für eine Dose hingegen sogar nur drei Minuten.

Die wichtigsten Fakten zu Beezer Technologies

Mit ihrer Kompressor-Kühleinheit wollen die Gründer den Getränkekühlungsmarkt revolutionieren. Die wichtigsten Infos zu Beezer Technologies und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Moritz Schüller und Max Huber

Moritz Schüller und Max Huber Sitz: München

München Preis: 549,99 Euro

549,99 Euro Varianten: weiß und schwarz

weiß und schwarz Webseite : ritterwerk.de

: ritterwerk.de Instagram: mybeezer

Auf diesen DHDL-Deal hoffen die Gründer

Die Gründer aus Rosengarten präsentieren ihr Produkt, um es auf dem B2B-Markt zu etablieren und deutschlandweit zu vertreiben. Ihr Ziel ist also eine professionelle Umgebung, wie Gastronomie und Lebensmitteleinzelhandel. „Der Gastronom kühlt seine gelagerten Getränke lange vor und verbraucht so sehr viel Energie. Man kann durch eine sogenannte On-Demand Kühlung bis zu 90 Prozent Energiekosten für Getränkekühlung einsparen“, erklärt Moritz. Ihr Angebot an die Löwen: 500.000 Euro für 10 Prozent. Schlägt einer der Löwen zu? Oder geht der Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?