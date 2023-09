Es wagen sich wieder jeden Montag kreative Köpfe in „Die Höhle der Löwen“. Dort versuchen sie einen Deal und damit einhergehend auch ein Investment für ihr Produkt zu erhalten. Am 11.09.2023 läuft die dritte Folge der 14. Staffel. Das Vater-Sohn-Gespann Sebastian Wilkes und Dr. Heinrich Wilkes stellt darin AnimalChat vor. Das ist ein Messenger-Dienst für die Tierwelt, der vielleicht sogar den Weg zum Tierarzt ersparen kann.

Was genau steckt hinter AnimalChat? Wie funktioniert der Messenger-Dienst? Und wie viel kostet das Produkt? Hier bekommt ihr einen Überblick zum Start-up aus Folge 3.

Was steckt hinter AnimalChat?

Sebastian Wilkes bringt seinen Vater Dr. Heinrich Wilkes mit zu den Löwen. Der Vater hat seit über 30 Jahren eine eigene Tierarztpraxis. In Deutschland gibt es fast 30 Millionen Haustiere. Falls sich Hund, Katze oder Co. verletzt, ist die Sorge der Menschen groß. Schnell kommt man auf die Idee, zum Tierarzt zu fahren, was meist gar nicht nötig ist. Dr. Wilkes weiß: „Meist reicht schon ein intensiver Blick auf ein Video oder ein Bild, um eine Entwarnung oder einen Heilungstipp zu geben. Das erspart dem Tier unnötigen Stress und dem Tierhalter unnötige Tierarztkosten. Dem Tierarzt ist es auch genehm, weil die Praxis meist überfüllt ist.“ Trotzdem muss die Kommunikation zwischen Tierhaltern und Tierarztpraxen gegeben sein. Um diese zu gewährleisten, hat das Gründer-Duo AnimalChat entwickelt. Auf der Messenger-Plattform senden Tierhalter direkte Nachrichten oder Bilder an ihre Tierärzte. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit.

Wie funktioniert der Messenger-Dienst?

In der Messenger-App können Tierhalter alle ihre Tiere anlegen. Jedes Tier erhält ein eigenes Profil, in dem zum Beispiel das Alter und die Krankenhistorie vermerkt werden. Zusätzlich werden Profile von Tierarztpraxen angelegt. Dort findet ihr die wichtigsten Informationen, wie beispielsweise die Adresse oder die Kontaktdaten. Da AnimalChat so einfach wie möglich gestaltet worden ist, funktioniert der Chat wie alle gängigen Messenger-Dienste. Ist nun ein Tier verletzt, kann man der Praxis direkt ein Bild oder ein Video senden. Der behandelnde Arzt entscheidet nun, ob ein persönlicher Besuch notwendig ist oder ob die Beschwerden auch per Videoberatung gelöst werden können. Für letztere kann der Tierhalter direkt in der App bezahlen. Momentan ist AnimalChat für Tierhalter kostenlos. Tierarztpraxen schließen dagegen ein kostenpflichtiges Jahresabo ab. „Und das Beste ist, dass AnimalChat auch für alle anderen tierbezogenen Unternehmen funktioniert“, erzählt Sebastian Wilkes.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die wichtigsten Fakten zu AnimalChat

Das Gründer-Duo hat ein innovatives Projekt entwickelt, das Zeit und Geld sparen soll. Die wichtigsten Infos zum Produkt und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Sebastian Wilkes und Dr. Heinrich Wilkes

Sebastian Wilkes und Dr. Heinrich Wilkes Sitz: Reken

Reken Preis: für Tierhalter kostenlos

für Tierhalter kostenlos Website: animalchat

animalchat App: animalchat

Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

Um den Vertrieb zu erhöhen, benötigt das Gründer-Duo Hilfe von den Löwen. Sie bieten für ein Investment von 200.000 Euro zehn Prozent der Firmenanteile an.