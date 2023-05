Noch ein letztes Mal wagen sich am Montag, 29.05.2023, kreative Köpfe auf Vox in die Arena von „Die Höhle der Leben“. Die aktuelle Staffel der beliebten Gründershow geht mit Folge 9 zu Ende. Darin werden erneut innovative Ideen präsentiert. Auch Meltem Aktürk hofft darauf, einen Deal zu erzielen. sproutling ist eine Matratze, die den Schlaf von Babys sicherer machen soll.

Woher stammt die Idee? Was bietet die Matratze? Und auf welchen Deal hofft die Gründerin? Alle Infos zu sproutling aus Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist sproutling

Meltem Aktürk ist die Gründerin des Start-ups. Die Idee für das Produkt entstand bei einem Gespräch mit einer Freundin. Diese wurde erst Mutter und offenbarte, dass sie sich Sorgen um die Sicherheit ihres Babys mache. Ihr Kind dreht sich nachts häufig auf den Bauch. Dabei kommt es auch vor, dass es nicht mehr durch Mund und Nase atmen kann. „Tatsächlich sterben erschreckenderweise immer wieder Babys im Schlaf“, sagt Meltem. Ihre Freundin hatte so starke Angst vor der lebensgefährlichen Schlafposition ihres Babys, dass sie nachts nicht mehr schlafen konnte. „Herkömmliche Matratzen bestehen oft aus einem Kern aus Schaumstoff, eingehüllt in einen dicken Textilbezug und manchmal noch mit einem Nässeschutz aus Plastik bezogen – alles andere als luftdurchlässig.“ Meltem nahm sich also vor, eine atmungsaktive Babymatratze herzustellen. Mit der Hilfe von einigen Hebammen hat sie ein Jahr lang geforscht. sproutling ist das Ergebnis. Die Matratze ist luftdurchlässig, sodass das Risiko einer Erstickung im Schlaf minimiert wird. Sie ist jedoch fest genug, sodass das Kind nicht versinken kann.

Woraus besteht die Matratze?

Die luftdurchlässige Matratze kommt mit einem Bezug, den man komplett abnehmen kann. Er besteht an der Oberfläche aus Lyocell. Diese industriell produzierte Faser stammt aus dem Holz der Eukalyptuspflanze. „In ihm eingearbeitet ist ein Abstandsgewirke, sodass im Bezug selbst eine Luftschicht entsteht. Und nur in dieser Kombination von Kern und Bezug erreichen wir maximalen Komfort bei maximaler Luftdurchlässigkeit“, erklärt Mertem. Da man den Bezug abnehmen kann, ist er auch waschbar. Die Matratzen gibt es in zwei unterschiedlichen Größen.

Website, Instagram & Co.: sproutling im Überblick

Auf der Webseite von sproutling kann man nicht nur die Matratzen, sondern auch zugehörigen Bettlaken oder Sparsets kaufen. Hier erfahrt ihr, was ihr über die Plattform wissen müsst:

Gründer: Meltem Aktürk

Meltem Aktürk Sitz: Düsseldorf

Düsseldorf Größen: 60x120 cm, 70x140 cm

60x120 cm, 70x140 cm Preis : 255,00 Euro

: 255,00 Euro Webseite: sproutlingbaby

sproutlingbaby Instagram: sproutlingbaby

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft die Gründerin

Das Ziel der Gründerin ist es, sproutling weiterzuverbreiten. Dafür benötigt Meltem 100.000 Euro und bietet 12,5 Prozent ihrer Firmenanteile.

