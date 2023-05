Noch ein letztes Mal wagen sich am Montag, 29.05.2023, kreative Köpfe auf Vox in die Arena von „Die Höhle der Leben“. Die aktuelle Staffel der beliebten Gründershow geht mit Folge 9 zu Ende. Darin werden erneut innovative Ideen präsentiert. Auch das Gründer-Duo bestehend aus Annika Krause und Thorben Stieler hofft darauf, einen Deal zu erzielen. Ihr Produkt kruut ist ein Kräuterelixier, das aus den verschiedensten Superfoods besteht.

Woher stammt kruut? Wie funktionieren die Elixiere? Und auf welchen Deal hofft das Gründer-Duo? Alle Infos zu kruut aus Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist kruut

Die Gründer des Start-ups heißen Annika Krause und Thorben Stieler. Sie bringen ihr Kräuterelixier kruut in die Arena. Es wird aus verschiedenen Superfoods, wie beispielsweise Giersch oder Brennnessel hergestellt. Um ihre Produkte herzustellen, müssen sie also nicht um die halbe Welt fliegen. Sie wachsen einfach vor der Haustür. Beide Gründer sind mit Wildkräutern aufgewachsen. Annikas Großeltern lehrten sie schon früh, wie man zum Beispiel Sauerampfer von der Wiese essen kann. Auch Thorbens Großeltern sind mit den Kräften der heimischen Kräuter vertraut. Sein Opa ist Gärtnermeister, der für jede Krankheit das passende Heilmittel hat – aus dem eigenen Garten. „Nur leider droht dieses uralte Wissen um das Sammeln und Anwenden von Heilpflanzen in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr zu verschwinden“, erklärt Thorben. Zusammen mit seinem Großvater haben die beiden Gründer die Rezeptur für Oxymel gefunden.

Woraus bestehen die Elixiere?

Das Kräuterelixier von kruut kommt in kleinen Gläsern. Vor allem Oxymel ist sehr beliebt. „Das Wildkräuterelixier besteht aus drei Zutaten: rohen Blütenhonig, naturtrüben Apfelessig und kraftvollen grünen Wildkräutern“, beschreibt Annika. Mehrere Wochen werden die Zutaten gerührt. Um das Kräutergetränk daheim herzustellen, braucht man nur einen Esslöffel des Elixiers und ein Glas Wasser. Im Online-Shop von kruut befinden sich verschiedene Sorten, wie beispielsweise Wohl, Ruhe oder Kraft. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in großen Bioketten, bei unabhängigen Händler und in ihrem eigenen Online-Shop.

Website, Instagram & Co.: kruut im Überblick

Auf der Webseite von kruut kann man noch einmal genau nachlesen, was die einzelnen Kräuter bewirken sollen. Hier erfahrt ihr, was ihr über die Plattform wissen müsst:

Gründer: Annika Krause und Thorben Stieler

Annika Krause und Thorben Stieler Sitz: Berlin

Berlin Produkte: Kraft, Immun, Bitter, Wohl, Ruhe und Zyklus

Kraft, Immun, Bitter, Wohl, Ruhe und Zyklus Portionen: 150ml/15 Portionen, 500ml/50 Portionen

150ml/15 Portionen, 500ml/50 Portionen Preis : 14,50 Euro

: 14,50 Euro Webseite: kruut

kruut Instagram: kruut_organic

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft das Gründer-Duo

Das Ziel der Gründer ist es, kruut weiterzuverbreiten. Dafür benötigen Annika und Thorben 400.000 Euro und bieten zehn Prozent ihrer Firmenanteile.

