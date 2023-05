Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 01.05.2023, läuft Folge 5 der 13. Staffel. Darin will auch die Gründerin Chanté Nohlen mit ihrem Start-up überzeugen. Ihre innovative Idee ist Interior Circle, eine App für Second-Hand-Interior.

Wie funktioniert die App? Wie teuer ist sie? Und welchen Deal erhofft sich die Gründerin? Alle Infos zu Interior Circle aus Folge 5 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Interior Circle

Gründerin des Online-Marktplatzes Interior Circle ist die Kosumenten-Psychologin und Interior-Designerin Chanté Nohlen. „Der Wunsch der Menschen nach einem schönen Zuhause steigt immens. Der Interiormarkt hat noch nie so geboomt wie heute“, sagt sie selbst. Einrichtungsgegenstände boomen heutzutage mehr als je zuvor. Damit steigt auch die Nachfrage, eigene Möbelstücke an andere Menschen zu verkaufen. Am besten wäre es natürlich, wenn dieses Verkaufen kostenlos stattfinden könnte. All diese Wünsche erfüllt Interior Circle. Von Vintage bis Designer lassen sich alle Einrichtungsgegenstände in der App finden.

Wie funktioniert die App?

Zunächst muss man sich die kostenlose App herunterladen. Jeder Nutzer kann Videos und Bilder von den Einrichtungsgegenständen hochladen, die er gerne veräußern möchte. User können dann nach bestimmten Stücken suchen. Die Gegenstände können entweder sofort gekauft werden oder die Nutzer verhandeln erst mit den Eigentümern über einen Preis. Außerdem gibt es in der App ein Inspiration-Board, das gerade beliebte Einrichtungsgegenstände zeigt. Wie man die Stücke gekonnt in Szene setzt, gibt es ebenfalls als Anleitung. Bei der Entwicklung der App dachte Chanté jedoch nicht nur an ihr eigenes Unternehmen, denn zwei Prozent der Provision gehen an soziale Projekte.

Website, Preis, Shop & Co.: Interior Circle im Überblick

Auf der Webseite von Interior Circle findet ihr alle Informationen, die ihr braucht, um zu entscheiden, ob ihr die App benutzen wollt. Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründerin: Chanté Nohlen

Chanté Nohlen Sitz: Mönchengladbach

Mönchengladbach Preis: kostenlos

kostenlos verfügbar für: Android und iOS

Android und iOS Online-Plattform: interiorcircle.de

interiorcircle.de Instagram: interiorcircle_de

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft die Gründerin

Um Interior Circle im Markt zu etablieren, ist die Gründerin auf der Suche nach einem starken Partner. Ihr Angebot an die Löwen: 200.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

