Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 01.05.2023, läuft Folge 5 der 13. Staffel. Darin will auch das Gründer-Duo Nina Sommer und Stefanie Fischer mit ihrem Start-up überzeugen. Ihre innovative Idee ist HOMB, ein Rucksack mit eingebauter Kindertragefunktion.

Wie funktioniert er? Wie teuer ist er? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Duo? Alle Infos zu HOMB aus Folge 5 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist HOMB

HOMB steht für „Hop on my back“. Die Gründerinnen Nina Sommer und Stefanie Fischer wollten Eltern etwas Stress abnehmen. Wenn das Kind beim Wandern oder Spazierengehen plötzlich nicht mehr laufen will, kommt der Tragerucksack zum Einsatz. Wieso nimmt man nicht einfach einen Kinderwagen? „Der Buggy nervt in der Bahn, im Bus oder auf Flugreisen. Es scheint, als sei nirgendwo ein Platz dafür eingeplant“. Der Rucksack ist nämlich gleichzeitig auch eine Kindertragetasche und Umhängetasche. „Unsere Vision ist es, dass junge Familien wieder flexibel unterwegs sein können und dass der HOMB in Zukunft ganz normal zum Straßenbild gehört“.

Wie funktioniert der Rucksack?

Um die Kindertragefunktion benutzen zu können, verwandelt sich das Taschenelement zunächst in eine Umhängetasche. Die Sicherheitsgurte werden anschließend mit dem Oberteil des Kindes verbunden. In zwei Fußschlaufen kann das Kind nun auf dem Rücken der Eltern stehen, ohne dass sie sich selbst festhalten müssen. Der Rucksack ist für Kinder ab 2 Jahren und bis zu 25 kg geeignet. Aber auch für den Umweltschutz tut HOMB einiges, denn der Rucksack wird aus recyceltem Polyester hergestellt. Für jeden einzelnen Rucksack werden je acht PET-Flaschen aus dem Meer gerettet.

Website, Preis, Shop & Co.: HOMB im Überblick

Auf der Webseite von HOMB finden Interessenten alle Informationen, die sie brauchen, um zu entscheiden, ob sie einen Rucksack kaufen wollen. Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Nina Sommer, Stefanie Fischer

Nina Sommer, Stefanie Fischer Sitz: Hannover

Hannover Preis: 159,99 Euro

159,99 Euro Farben: hellgrau, grau meliert, marineblau

hellgrau, grau meliert, marineblau Lieferung: kostenlos, auch rücksendbar

kostenlos, auch rücksendbar Online-Plattform und Shop: homb.de

homb.de Instagram: homb_tragerucksack

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft das Gründer-Duo

Um HOMB im Markt zu etablieren, ist das Gründer-Team auf der Suche nach einem starken Partner. Ihr Angebot an die Löwen: 150.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

