Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre neuesten Ideen. So auch in der neunten Folge der 13. Staffel, die am Montag, 29.05.2023, auf VOX ausgestrahlt wird. Mit dabei sind auch die Gründer Marius Walk und Jari Klose, die mit ihrem Start-up hiddencontact die Investoren überzeugen wollen: Ihr Produkt ist ein QR-Code, mit dem man den Besitzer des Autos im Schadensfall direkt erreichen kann.

Wie funktioniert der QR-Code? Wie teuer ist das Produkt? Auf welchen Deal hoffen die Gründer? Alle Infos zu hiddencontact aus Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist hiddencontact

Marius Walk und Jari Klose präsentieren mit hiddencontact eine Kontaktmöglichkeit via QR-Code für Autos. Wer Auto fährt, kennt es: einmal nicht aufgepasst, schon ist man an einem anderen Fahrzeug hängen geblieben. Damit man keine Fahrerflucht begeht, muss die Polizei kontaktiert werden. Mit hiddencontact wollen die Gründer den Kommunikationsaufbau erleichtern. Denn mit dem QR-Code kann man die Person via E-Mail oder Messenger der Wahl direkt kontaktieren.

Wie funktioniert hiddencontact?

Der QR-Code bietet eine einfache Möglichkeit des Kommunikationsaufbaus. Kommt es zu einem Schadensfall oder ist das Fenster offen, so kann man den Code mit der Handykamera einscannen und wird so weitergeleitet. Der Besitzer muss vorher nur den QR-Code anbringen und sich bei hiddencontact registrieren. Er bekommt dann je nach Tarif eine E-Mail oder wahlweise eine Nachricht via bevorzugten Messenger oder als SMS. Doch der Code kann auch für anderes geholt werden: Für den Geldbeutel gibt es eine Karte mit RFID-Funktion, für Wertgegenstände einen Aufkleber und für Schlüssel oder Haustiere einen Tag.

Die beiden Gründer demonstieren die Möglichkeiten ihres Produkts hiddencontact.

Website, Preis, Shop & Co.: hiddencontact im Überblick

Das Produkt der Gründer aus Stuttgart besteht aus zwei Elementen: QR-Code und Kontaktservice. Der Code mit Anbringung gibt es für verschiedene Situationen: fürs Auto, Türen, Wertgegenstände, Geldbeutel. Mit dem QR-Code kommt gleichzeitig die Möglichkeit, via E-Mail kontaktiert zu werden. Das ein Leben lang und kostenlos. Wer gerne eher per Messenger seiner Wahl kontaktiert werden möchte, kann mit den Abo-Modellen diese Funktion freischalten.

Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Marius Walk und Jari Klose

Marius Walk und Jari Klose Sitz: Stuttgart

Stuttgart Preis: ab 9,99 Euro mit verbesserbarer Kontaktfunktion (kostenlos bis 5,99 Euro im Jahr)

ab 9,99 Euro mit verbesserbarer Kontaktfunktion (kostenlos bis 5,99 Euro im Jahr) Varianten: QR-Code für verschiedene Funktionen (Auto, Tür, Wertgegenstände, Schlüssel) und mit unterschiedlichen Abos (kostenlos, Standard, Standard+, Premium)

QR-Code für verschiedene Funktionen (Auto, Tür, Wertgegenstände, Schlüssel) und mit unterschiedlichen Abos (kostenlos, Standard, Standard+, Premium) Online-Plattform und Shop: hiddencontact.com

hiddencontact.com Instagram: hiddencontact_

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Um sich als Dienstleiter von Unternehmen zu etablieren und um Marketing- und Vertriebsaktivitäten auszubauen, suchen Marius Walk und Jari Klose einen strategischen Partner. Ihr Angebot an die Investoren lautet 100.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

