„theblood“ will Bluttests für Frauen komfortabler machen. „Wir sind das erste Start-up in Europa, das Menstruationsblut für einen nicht-invasiven Bluttest nutzt“, betonte Miriam Santer in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“. „theblood“ liefert ein Testkit bestehend aus einem Laborröhrchen, einem Transportcontainer und einem Versandetikett. Die Nutzerin sammelt das Blut mithilfe einer Menstruationstasse und füllt es in das Röhrchen um. Die Probe wird danach in ein Labor analysiert. Wenig später erhält die Nutzerin per App einen Gesundheitsbericht.

200.000 Euro für „theblood“

Eine Idee, die bei den Löwen in der beliebten Gründershow gut ankam. Insbesondere Carsten Maschmeyer und Nils Glagau waren begeistert. Die beiden Unternehmer sicherten sich für 200.000 Euro jeweils fünf Prozent der Firmenanteile.

Deal geplatzt: Das sagen die Gründerinnen von „theblood“

Der Deal mit Maschmeyer und Glagau platzte hinter den Kulissen. „Die Verhandlungen zwischen den Gründern von ‚theblood‘ und den Investoren Carsten Maschmeyer und Nils Glagau waren vielversprechend. Leider konnten sie keinen gemeinsamen Nenner finden, was in der Geschäftswelt durchaus vorkommt. Manchmal passen die Vorstellungen von Gründern und Investoren einfach nicht perfekt zusammen, und das ist völlig fair“, Alles schien perfekt zu sein. Doch nach Show wendete sich das Blatt:„Die Verhandlungen zwischen den Gründern von ‚theblood‘ und den Investoren Carsten Maschmeyer und Nils Glagau waren vielversprechend.Manchmal passen die Vorstellungen von Gründern und Investoren einfach nicht perfekt zusammen, und das ist völlig fair“, heißt es einer Mitteilung von „theblood“.

Löwen melden sich zu Wort: Diente die Show nur als Werbeplattform?

Wenige Tage nach Ausstrahlung der Folge haben sich nun auch Carsten Maschmeyer und Nils Glagau zu Wort gemeldet. Letzterer behauptet in einem offiziellen Statement, das der Südwest-Presse vorliegt: „Im Nachgang hat sich aber herausgestellt, dass wir nicht zueinanderfinden. Bei mir ist der Eindruck entstanden, dass das Team nur die Werbeplattform bei ‚Die Höhle der Löwen‘ nutzen wollte, ohne eigentlich einen weiteren Investor zu wollen. Das finde ich schade.“ Auch Maschmeyer bedauert, dass der Deal geplatzt ist und betont dabei: „Nach dem Handschlag in der Sendung hätten wir uns gerne mit voller Kraft für the blood eingesetzt. Leider hat aber ein Altgesellschafter unser Doppel-Investment verhindert, sehr zu unserem Bedauern.“

Die Südwest-Presse hat die Gründerinnen von „theblood“ zu den Vorwürfen von Carsten Maschmeyer und Nils Glagau befragt. Eine Antwort steht noch aus.