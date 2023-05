Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre neuesten Ideen. So auch in der fünften Folge der 13. Staffel, die am Montag, 01.05.2023, auf Vox ausgestrahlt wird. Mit dabei sind auch die Gründer Florian Hornig und Marcel Büttner, die mit ihrem Start-up die Investoren überzeugen wollen: Ihr Produkt ist Fruping, eine Gewürzmischung für Obst und Salat.

Wie funktioniert die Mischung? Wie teuer ist das Produkt? Auf welchen Deal hoffen die Gründer? Alle Infos zu Fruping aus Folge 5 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Fruping

Florian Hornig und Marcel Büttner präsentieren mit Fruping Kräutermischungen, die für Früchte gedacht sind. Da es Gewürzmischungen für Fleisch und Gemüsegerichte bereits gibt, haben die Gründer Gewürzmischungen speziell für Obst entwickelt. Mit Fruping – Toppings zum Streuen – möchten sie für mehr Abwechslung beim Snacken sorgen. In der WG-Küche wurde mit Gewürzen aus aller Welt getüftelt, denn sie wollten herausfinden, welches Gewürz zu welcher Obstsorte am besten passt. „Wir wollten den perfekten Geschmack für jede Fruchtsorte finden“, blickt Marcel auf die Anfänge zurück. Aktuell gibt es drei Sorten: Dark Coconut für Apfel, Birne und Banane, Lemon Chili für tropische Früchte wie zum Beispiel Ananas, Mango und Wassermelone und Sweet Hibiskus für Pfirsich, Banane und Beeren.

Wie funktioniert die Mischung für Früchte?

Die Gewürze bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Kokosraspeln, gemahlenen Datteln, Kakao, Hibiskusblütenpulver, Zimt, Nelken, Chilischoten, Meersalz oder getrocknetem Limettensaft. Die Anwendung ist simpel: Man streut die fertige Mischung auf das geschnittene Obst. Außerdem passt Fruping zu allem, was mit Früchten zubereitet wird, wie Porridge, Müsli, Joghurt, Salaten oder Desserts.

Investorin Dagmar Wöhrl nimmt die Gewürze für Obst von Fruping genauer unter die Lupe.

Website, Preis, Shop & Co.: Fruping im Überblick

Das Produkt der Gründer aus Köln gibt es aktuell in drei Sorten: Dark Coconut, Lemon Chili und Sweet Hibiskus.

Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Florian Hornig und Marcel Büttner

Florian Hornig und Marcel Büttner Sitz: Köln

Köln Preis: 4,99 Euro bis 26,99 Euro

4,99 Euro bis 26,99 Euro Varianten: Dark Coconut, Lemon Chili, Sweet Hibiskus

Dark Coconut, Lemon Chili, Sweet Hibiskus Online-Plattform und Shop: fruping.com

fruping.com Instagram: eat.fruping

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Um frischen Wind in ihr Start-up zu bringen und sich auf dem Markt zu etablieren, suchen Florian Hornig und Marcel Büttner einen strategischen Partner. Ihr Angebot an die Investoren lautet 70.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

