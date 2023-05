Aktuell läuft auf Vox wieder die beliebte Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Darin präsentieren mutige und kreative Köpfe ihre innovativen Ideen in der Hoffnung auf ein Investment. In Folge 5 am Montag, 01.05.2023, wagen sich auch Christian und Bernd Wacker in die Arena. Sie haben mit eco-softfibre einen ökologischen Weichschaumstoff entwickelt.

Was macht den eco-softfibre so besonders? Welche Produkte werden damit hergestellt? Und auf welchen Deal hoffen die Gründer? Alle Infos zum ökologischen Weichschaumstoff aus Folge 5 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist eco-softfibre

Christian und Bernd Wacker haben mit eco-softfibre einen ökologischen Weichschaumstoff entwickelt. Denn üblicherweise werden Erdöl-basierte Schaumstoffe aus Polyurethan verwendet und in der Innenarchitektur für die Schallabsorption oder zur Polsterung eingesetzt – egal ob in der Möbel-, Bekleidungs-, Sport-, Automobil oder auch Schuhbranche. „Der PU-Schaum wird aus fossilem Erdöl hergestellt und bereits die Zwischenprodukte und die Produktion verpesten unsere Umwelt“, schildert Christian Wacker das Problem. Er fährt fort: „Der Polyurethan-Schaumstoff ist so weit verbreitet, dass wir davon ausgehen können, dass jeder Haushalt in Deutschland ca. 500 Liter Erdöl in solchen Schaumstoffen hat.“ Am Ende der Nutzung wird dieser Schaumstoff verbrannt, landet auf der Sonderdeponie oder sogar als Mikroplastik in den Ozeanen. Mit eco-softfibre haben die beiden Gründer eine nachhaltige Alternative entwickelt.

Was macht eco-softfibre so besonders?

Das Unternehmen verarbeitet Lederfalzspäne. Das ist ein Nebenprodukt aus der Lederindustrie, für das es bisher keine Verwendung gibt. Der Ingenieur Bernd Wacker erklärt: „Das ist genauso flexibel und hat die gleichen physikalischen Eigenschaften wie konventioneller Polyurethan-Schaumstoff.“ Er fährt fort: „Wir haben ein absolut neues Material entwickelt. Es ist biologisch abbaubar, kompostierbar und Schadstoff-geprüft.“ Auch die Emissionsprüfung für Innenraumanwendungen konnte das Produkt bestehen und es hat eine „schwer entflammbar“-Klassifizierung erhalten.

Investor Ralf Dümmel nimmt den ökologischen Weichschaumstoff von eco-softfibre genau unter die Lupe.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Website, Produkte, Shop & Co.: eco-softfibre im Überblick

Auf der Website von eco-softfibre steht, dass der Weichschaumstoff „auftragsbezogen als dekorativer Wandbelag gefertigt“ wird. Dabei können individuelle Logos und Zuschnitte für einen tollen optischen Hingucker sorgen. Es werden jedoch auch vorgefertigte Produkte verkauft. Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Christian und Bernd Wacker

Christian und Bernd Wacker Sitz: Görlitz

Görlitz Produkte: Trennwand, Wand- oder Deckenabsorber, dekorativer Wandbelag, Polsterung

Trennwand, Wand- oder Deckenabsorber, dekorativer Wandbelag, Polsterung Website: eco-softfibre.com

eco-softfibre.com Instagram: ecosoftfibre

„Die Höhle der Löwen“: Diesen Deal erhoffen sich die Gründer

Das Team von eco-softfibre benötigt Unterstützung im Bereich Marketing und Vertrieb. Deshalb hoffen sie, einen Löwen oder eine Löwin von ihrem Deal überzeugen zu können. Christian und Bernd Wacker bieten für 500.000 Euro zehn Prozent der Firmenanteile an eco-softfibre.

