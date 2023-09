Isabelle Guenou, Miriam Santer und der Arzt Dr. Lucas Mittelmeier (27, nehmen die Menstruationsblutung genauer unter die Lupe. Mithilfe der Testkits von „theblood“ können Frauen ihre Monatsblutung testen.

So funktioniert „theblood“

„Wir sind das erste Start-up in Europa, das Menstruationsblut für einen nicht-invasiven Bluttest nutzt“, betont Miriam Santer. „Wir testen die Probe auf Vitamine, Hormone und Entzündungswerte und geben Frauen monatliche Werte über ihren Gesundheitszustand.“ Das Testkit von „theblood“ besteht aus einem Laborröhrchen, einem Transportcontainer und einem Versandetikett. Die Nutzerin sammelt das Blut mithilfe einer Menstruationstasse und füllt es in das Röhrchen um. Die Probe wird danach in ein Labor geschickt. Wenig später erhält die Nutzerin per App einen Gesundheitsbericht.

Deal mit Maschmeyer und Glagau

für insgesamt 200.000 Euro jeweils fünf Prozent Anteile an dem Start-up aus Berlin. Das Produkt ist bei „Die Höhle der Löwen“ gut weggekommen – insbesondere bei Carsten Maschmeyer und Nils Glagau . Beide sichern sich

Deal mit Löwen geplatzt

Wie ging es nach den Dreharbeiten weiter? Der Löwen-Deal ist nach der Show geplatzt! „Die Verhandlungen zwischen den Gründern von theblood und den Investoren Carsten Maschmeyer und Nils Glagau waren vielversprechend. Leider konnten sie keinen gemeinsamen Nenner finden, was in der Geschäftswelt durchaus vorkommt. Manchmal passen die Vorstellungen von Gründern und Investoren einfach nicht perfekt zusammen, und das ist völlig fair“, heißt es.

Co-Gründer verlässt Geschäftsführung bei „theblood“

Nach den Dreharbeiten hat es auch personelle Veränderungen gegeben. Co-Gründer, Dr. Lucas Mittelmeier, ist ebenfalls nicht mehr in der Geschäftsführung mit an Bord, „da die Gründer herausgefunden haben, dass die Zusammenarbeit gemeinsam doch nicht passt.“ Isabelle Guenou und Miriam Santer setzen ihre Geschäftsführung wieder zu zweit fort.