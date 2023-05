Noch ein letztes Mal wagen sich am Montag, 29.05.2023, kreative Köpfe auf Vox in die Arena von „Die Höhle der Leben“. Die aktuelle Staffel der beliebten Gründershow geht mit Folge 9 zu Ende. Darin werden erneut innovative Ideen präsentiert. Auch Lara Körber und Anian Schmitt hoffen darauf, einen Deal zu erzielen. Ihre Plattform Bildungsurlauber.de soll es Angestellten erleichtern, Bildungsurlaub in Anspruch zu nehmen.

Was ist die Idee hinter Bildungsurlauber.de? Was bietet die Vermittlungsplattform? Und auf welchen Deal hoffen die Gründer? Alle Infos zu Bildungsurlauber aus Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Bildungsurlauber.de

Lara Körber und Anian Schmitt aus Berlin möchten den Zugang zu Bildungsurlaub vereinfachen. „27 Millionen Angestellte in Deutschland haben Anspruch auf fünf Tage Extraurlaub. Und keiner weiß davon“, führt Anian ein. Lara ergänzt: „In Deutschland gibt es ein Recht auf Bildungsurlaub. Dahinter verbirgt sich der Anspruch auf fünf bis zehn Tage bezahlten Extraurlaub pro Jahr für als Bildungsurlaub zertifizierte Weiterbildungen. Diese müssen nicht zwingend mit dem Beruf zu tun haben und können weltweit stattfinden.“ Aktuell nutzen jedoch nur zwei Prozent der Anspruchsberechtigten den Bildungsurlaub. Um diese Wissenslücke zu füllen, haben die beiden mit Bildungsurlauber.de „die größte Vermittlungsplattform für Bildungskurse“ geschaffen. „Mit Bildungsurlauber.de stellen wir uns den Herausforderungen unserer Zeit. Wir entstressen die Arbeitswelt, fördern die Gesundheit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und machen diese zukunftsfit“, ist Lara überzeugt.

Was bietet die Plattform an?

Auf der Website kann aus über vierzehntausend Kursterminen ausgewählt werden. Unter anderem wird Führungskräftetraining, Burnout-Prävention, gewaltfreie Kommunikation, Marketing, Sprachkurse, Yoga und Pilates angeboten. Ist man fündig geworden, können die offiziellen Antragsunterlagen ganz einfach über die Website heruntergeladen werden. Nach einer Unterschrift kann alles direkt beim Arbeitgebenden eingereicht werden. Die Kosten des Kurses müssen von den Angestellten getragen werden – allerdings wird man unter Fortzahlung des Gehalts für den Zeitraum freigestellt.

Website, Instagram & Co.: Bildungsurlauber im Überblick

Auf der Vermittlungsplattform Bildungsurlauber.de kann man durch eine große Auswahl unterschiedlichster Kurse stöbern. Außerdem gibt es ausführliche Infos über den Bildungsurlaub generell. Hier erfahrt ihr, was ihr über die Plattform wissen müsst:

Gründer: Lara Körber, Anian Schmitt

Lara Körber, Anian Schmitt Sitz: Berlin

Berlin Website: bildungsurlauber.de

bildungsurlauber.de Instagram: bildungsurlauber.de

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Das Ziel der Gründer ist es, noch mehr Menschen den Bildungsurlaub zu ermöglichen. Dafür benötigt das Duo 150.000 Euro und bietet zehn Prozent ihrer Firmenanteile.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 9

In der neunten Folge der 13. Staffel treten wieder fünf Start-ups in die Arena von „Die Höhle der Löwen“. Wer am 29.05.2023 sonst noch auf einen Deal mit einem der Investoren hofft, seht ihr hier in der Übersicht: