Am Montag, 12. April 2021 läuft die vierte Folge von „Die Höhle der Löwen“ 2021. Fünf neue Startups stellen ihre Produkte vor. Wie die Suche der Juroren Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Nico Rosberg und Nils Glagau nach spannenden Investments weitergeht und welche Ideen überzeugen können, wird sich am Montag zeigen.

Wann läuft „Die Höhle der Löwen“ 2021? Wo kann man die Folgen in der Wiederholung sehen? Welche Investoren sitzen in der Jury? Die Antworten erfahrt ihr hier.

„Die Höhle der Löwen“: Produkte am 12.04.2021

Fünf neue Startups stellen ihre Ideen und Produkte am Montag, 12.04.2021 in der „Höhle der Löwen“ vor. Von Brausetabletten für den Seifenspender, einer Brotbackmischung, Damen-Hygieneartikel-Entsorgern oder einer App gegen Lebensmittelverschwendung: Die am Montag vorgestellten Innovationen sind vielfältig.

Die Produkte im Überblick:

„Sause“ aus München/Lambrecht

„Bierkruste“ aus München

„Pinky“ aus Olfen/Bad Wünnenberg

„lucky loop“ aus Seybothenreuth

„Werksta.tt“ aus Köln

Sendetermine und Sendezeit: TV-Ausstrahlung von „Die Höhle der Löwen“

Die Show läuft immer montags um 20.15 Uhr, wie es schon bei der letzten Staffel der Fall war.

Alle Sendertermine der zwölf neuen Folgen auf einen Blick:

22.03.2021 - Folge 1

29.03.2021 - Folge 2

05.04.2021 - Folge 3

12.04.2021 - Folge 4

19.04.2021 - Folge 5

26.04.2021 - Folge 6

03.05.2021 - Folge 7

10.05.2021 - Folge 8

17.05.2021 - Folge 9

24.05.2021 - Folge 10

31.05.2021 - Folge 11

07.06.2021 - Folge 12

Stream, Wiederholung, ganze Folgen von „DHDL“

Wer die Sendung verpasst hat, kann die Folgen im Anschluss an die Ausstrahlung auf TV Now streamen.

Wiederholungen im TV gibt es ebenfalls: Die aktuelle Folge von Montag läuft außerdem noch

freitags um 20:15 Uhr und 22:50 Uhr auf VOXup

sonntags um 15:10 Uhr auf ntv

Für hörgeschädigte Zuschauer besteht übrigens auch bei Staffel 9 die Möglichkeit, „Die Höhle der Löwen“ mit Untertiteln zu sehen.

Diese Wiederholungstermine sind bereits bekannt:

Folge 4:

16.04.2021: 20:15 Uhr auf VOXup

16.04.2021: 22:30 Uhr auf VOXup

18.04.2021: 15:10 Uhr auf ntv

Folge 5:

23.04.2021: 20:15 Uhr auf VOXup

23.04.2021: 22:50 Uhr auf VOXup

25.04.2021: 15:10 Uhr auf ntv

Folge 6:

30.04.2021: 20:15 Uhr auf VOXup

30.04.2021: 22:50 Uhr auf VOXup

02.05.2021: 15:10 Uhr auf ntv

Jury: Das sind die Investoren in Staffel 9 bei „Die Höhle der Löwen“

In Staffel 9 nehmen abwechselnd sieben Investoren auf den fünf Jury-Sesseln Platz. Das sind die „Löwen“ im Frühjahr 2021:

Judith Williams (seit Staffel 1)

Carsten Maschmeyer (seit Staffel 3)

Ralf Dümmel (seit Staffel 3)

Dagmar Wöhrl (seit Staffel 4)

Georg Kofler (seit Staffel 4)

Nils Glagau (seit Staffel 6)