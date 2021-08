Im Herbst startet eine neue Live-Sendung im ZDF: Der deutsch-italienische Sänger und Moderator Giovanni Zarrella bekommt seine eigene Samstagabend-Show zur besten Sendezeit. „Die Giovanni Zarrella Show“ feiert am 11. September 2021 Premiere. Unter dem Motto „Live Zuhause“ begrüßt er verschiedene Gäste und bietet ein buntes Programm.

In dieser Übersicht findet ihr alle bekannten Sendetermine, Infos zum Showmaster und zum Format.

„Giovanni Zarrella Show“ im ZDF: Start und Sendetermine

Der Startschuss für die neue Show-Reihe am Samstagabend fällt am 11. September 2021 um 20:15 Uhr im ZDF.

Diese Sendetermine stehen bereits fest:

Samstag, 11.09.2021, um 20:15 Uhr

Samstag, 13.11.2021, um 20:15 Uhr

„Giovanni Zarrella Show“: Programm

Das Motto der neuen Show lautet „Live Zuhause“. Damit will Zarrella die Nähe zu seinen Zuschauern ausdrücken. Ihm sei die Verbundenheit mit den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr wichtig. „Ich möchte, dass sie mich kennenlernen, so wie ich bin, dass sie sich zu jeder Zeit willkommen und wohl fühlen und wir gemeinsam einzigartige Stunden erleben“, so der Moderator.

In der Show sollen alle Genres abgedeckt werden – klassische Musik, Pop und Schlager von altbekannten und neuen Künstlern. Besonders diesen Newcomern möchte er die Chance geben ihr Talent zu zeigen. Auch an Exklusivität soll es der Show nicht mangeln: Nie gehörte Duette sollen in der Sendung ihr Debüt feiern und besondere Live-Auftritte sind geplant.

„Giovanni Zarrella Show“: Die Gäste am 11.09.2021

Ob internationaler Star oder Newcomer – in der neuen Show von Giovanni Zarrella sind die unterschiedlichsten Musiker zu Gast. Wer in der ersten Folge dabei ist, seht ihr hier:

Andrea Berg

Kerstin Ott

Nino de Angelo

Santiano

Sasha

Pietro Lombardi

Sarah Brightman

Shootingstar Tom Grennan

Ensemble des Musicals „Ku‘damm 56“

Giovanni Zarrella über ZDF-Deal: „Ein Traum“

„Was für eine Ehre, am Samstagabend um 20:15 Uhr auf diesem Sender die Zuschauer begrüßen zu dürfen. Das ist für mich ein wahr gewordener Traum“, so Zarrella zu seinem neuen Engagement. „Gemeinsam mit dem ZDF möchten wir Künstlern eine weitere große Bühne bieten und den Menschen zu Hause Wärme und gute Unterhaltung schenken.“ Er freue sich unheimlich darauf und könne kaum erwarten, dass es los gehe.

Giovanni Zarrella im Porträt

Bekannt wurde Giovanni Zarrella durch seine Zeit als Bandmitglied bei Bro’Sis. Mittlerweile hat er sich als Solokünstler etabliert. Im April veröffentlichte er sein neues Album „Ciao“.

Im Jahr 2013 wurden er und seine Frau Jana Ina Zarrella zum zweiten Mal Eltern. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter.

Ausführliche Infos zum Sänger und Moderator findet ihr in seinem Porträt: