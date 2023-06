Die beliebte Filmreihe „Die Eifelpraxis“ ist mit einer weiteren Folge im Ersten zurück: Der Film „Familiengeheimnisse“ läuft am 30.06.2023 im Rahmen des „Freitag im Ersten“. Darin kommt Vicky zu Besuch in ihre Heimat. Sie ist finanziell abgebrannt und hat ihren prestigeträchtigen Job verloren. Zu den nicht unerheblichen Problemen kommen schon bald neue Sorgen hinzu, denn ihre Mutter Heidelinde bricht bei der Feier zu ihrem 65. Geburtstag plötzlich zusammen...

Gibt es den Film in der ARD-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Die Eifelpraxis – Familiengeheimnisse“: Sendetermin und Sendezeit

Fans der Medical-Reihe „Die Eifelpraxis“ aufgepasst: Das Erste zeigt die Episode „Familiengeheimnisse“ im Rahmen des „Freitag im Ersten“ am 30. Juni 2023 zur Primetime um 20:15 Uhr. Im Anschluss wird der Film noch einmal wiederholt. Die Erstausstrahlung war bereits im Jahr 2021.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 30.06.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 01.07.2023, um 01:25 Uhr

Gibt es „Familiengeheimnisse“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Der Spielfilm ist nicht nur im TV zu sehen, sondern steht auch in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung. Für „Die Eifelpraxis – Familiengeheimnisse“ gilt außerdem online first: Die Episode ist dementsprechend bereits einige Tage vor der TV-Ausstrahlung verfügbar und danach für mehrere Monate abrufbar.

Darum geht es in „Die Eifelpraxis – Familiengeheimnisse“

Dr. Chris Wegner arbeitet in der Eifelpraxis am Anschlag. Leicht wird es nicht, die vakante Stelle der Versorgungsassistentin zu besetzen. Denn in der Region gibt es nicht nur eine medizinische Versorgungslücke, sondern auch einen Mangel an Fachpersonal. Unterdessen kommt Vicky, Tochter aus der Monschauer Apothekerdynastie Röver und von Beruf Krankenschwester, zu Besuch in ihre Heimat, die sie vor langem in Richtung Berlin verlassen hat. Nach dem großen Hallo, das ihre Heimkehr auslöst, ist Vicky jedoch nicht zumute. Sie ist finanziell abgebrannt und hat ihren prestigeträchtigen Job in der Berliner Charité verloren.

Zu den nicht unerheblichen Problemen kommen schon bald neue Sorgen hinzu. Ihre Mutter Heidelinde bricht bei der Feier zu ihrem 65. Geburtstag zusammen. Lähmungssymptome und starke Schmerzen lassen eine ernste Erkrankung befürchten. Die eiserne Apothekerin stellt, gemäß dem Familienmotto „Eine Röver wird nicht krank“, jedoch auf stur. Weder von ihrem Sohn Georg noch von ihrer älteren Schwester Martha lässt sich Heidelinde etwas sagen – und von ihrer Tochter erst recht nicht. Vicky geht dennoch, zusammen mit Chris und der Krankenhausärztin Dr. Freiling, der rätselhaften Erkrankung auf den Grund und stößt auf ein Geheimnis, das jahrzehntelang bei den Rövers totgeschwiegen wurde. Auch Dr. Wegner ist Patient bei der Spezialistin Dr. Freiling – und behält das für sich.

Vickys (Jessica Ginkel) Mutter Heidelinde (Corinna Kirchhoff) bricht bei der Feier zu ihrem 65. Geburtstag plötzlich zusammen und zeigt anschließend Lähmungssymptome.

Die Besetzung von „Die Eifelpraxis – Familiengeheimnisse“ im Überblick

Die deutsche Schauspielerin Jessica Ginkel, die vor allem für ihre Rolle in der RTL-Serie „Der Lehrer“ bekannt ist, übernimmt die Hauptrolle der Vicky Röver. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Die Eifelpraxis – Familiengeheimnisse“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Vicky Röver – Jessica Ginkel

Chris Wegner – Simon Schwarz

Heidelinde Röver – Corinna Kirchhoff

Georg Röver – Barnaby Metschurat

Kim Röver – Carlotta von Falkenhayn

Martha Böhl – Marie Anne Fliegel

Volker Böhl – Tom Keune

Anita Rabsal – Olga von Luckwald

Dr. Sascha Freiling – Neda Rahmanian

Bauer Schröder – Moritz Berg

Marianne Rabsal – Dagmar Sachse

Djamal – Mohamed Achour

Herr Lorenz – Lars Elsner

Frau Bormann – Rike Eckermann

Automechaniker – Reiner Wagner

Wann und wo wurde „Die Eifelpraxis – Familiengeheimnisse“ gedreht?

Der Hauptdrehort der ARD-Filmreihe „Die Eifelpraxis“ ist die historische Altstadt Monschau mit ihren Fachwerkhäusern. Und auch die Episode „Familiengeheimnisse“ wurde dort gedreht. Außerdem spielen einige Szenen in Berlin und Brandenburg. Die Dreharbeiten dazu fanden vom 8. Juli bis zum 9. September 2020 statt.