Karla Lorenz tritt endlich ihre neue Stelle in der Ewigen Stadt an. Am Samstag, 23.09.2023, läuft „Die Diplomatin – Vermisst in Rom“ im Ersten. Im siebten Film der Reihe werden die Tochter eines Multimillionärs und Karlas Mitarbeiter entführt und als Geiseln gehalten. Als Diplomatin ermittelt Karla ohne die Hilfe der Behörden.

Gibt es den Film in der ARD-Mediathek? Worum geht es? Und welche Schauspieler sind mit dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung und Co. erfahrt ihr hier.

„Die Diplomatin – Vermisst in Rom“: Sendetermine und Sendezeiten

Die siebte Folge der Reihe ließ knapp zwei Jahre auf sich warten. Doch jetzt ist es endlich so weit: „Vermisst in Rom“ feiert am Samstag, 23.09.2023, im Ersten Free-TV-Premiere. Im Anschluss wird der Film noch in derselben Nacht wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Samstag, 23.09.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 24.09.2023, um 02:30 Uhr im Ersten

Gibt es „Die Diplomatin – Vermisst in Rom“ in der ARD-Mediathek?

Wer die Geschichte rund um Millionengeschäfte und Politik im linearen Fernsehen verpasst hat, hat Glück: Normalerweise sind die Highlights aus dem Ersten nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort kann man „Die Diplomatin – Vermisst in Rom“ kostenlos online streamen.

Worum geht es in Folge 7?

Die Diplomatin Karla Lorenz tritt endlich ihre neue Wirkungsstätte in Rom an. Doch sie ist kaum im Dienst, als es schon einen ersten Fall in der Ewigen Stadt gibt. Bei einem Konzert wird nicht nur die junge Ines, Tochter des Bauunternehmers Robert Felting, sondern auch Karlas Mitarbeiter Nikolaus Tanz von Aktivisten entführt. Sie fordern einen hohen Schadensersatz für die Menschen, die bei einem Hauseinsturz ums Leben gekommen sind. Klara könnte zwar mit der römischen Chefermittlerin Motte oder dem rechtspopulistischen Minister Romagnoli zusammenarbeiten, doch sie verzichtet. Stattdessen forscht sie mit ihrem Partner Jan. Die größte Hoffnung im Fall ist Ines‘ Mutter Sabine. Sie soll ein Gutachten finden, das ihren Mann belasten könnte.

Ines (Greta Geyer) und Nikolaus Tanz (Jannik Schümann) werden bei einem Konzert entführt und von Aktivisten als Geiseln gehalten.

© Foto: ARD Degeto/Roland Suso Richter

Die Besetzung von „Vermisst in Rom“ im Überblick

Die Diplomatin wird wie immer von der deutschen Schauspielerin Natalia Wörner verkörpert. Wer ihr in der Folge „Vermisst in Rom“ zur Seite steht, erfahrt ihr in dieser Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Karla Lorenz – Natalia Wörner

Nikolaus Tanz – Jannik Schümann

Jan Horava – Alexander Beyer

Burkhard von Dorssen – Michael Ihnow

Sabine Felting – Ulrike C. Tscharre

Robert Felting – Francis Fulton-Smith

Ines Felting – Greta Geyer

Ricarda Motte – Clelia Sarto

Marion Schneider – Karla Trippel

Luisa Franchetti – Sophia Mercedes Burtscher

Enzo Molina – Adriano Bonamore

Davide – Martin Peñaloza Cecconi

Manuela – Arianna Piattelli

Ludovico Levanti – Sandro Di Stefano

Laura Bianchi – Victoria Zinny

Übersetzerin (Palazzo) – Lavinia Origoni

Paolo Manchetti – Fabrizio Romagnoli

Gianluca Domenico – Gianluca Vannucci

Übersetzerin – Karoline Comarella

Wo und wann wurde „Die Diplomatin – Vermisst in Rom“ gedreht?

Karla Lorenz hat schon in vielen Städten gearbeitet. Berlin und Prag sind nur Beispiele der spannenden Kulissen der Serie. „Die Diplomatin – Vermisst in Rom“ wurde unter dem Namen „Die Diplomatin – Verschwunden in Rom“ vom 30.08.2022 bis zum 27.09.2022 in Rom gedreht.