Spannende Rettungsaktionen, malerische Schauplätze, Gefühle und Emotionen: „Die Bergretter“ Markus Kofler, Katharina Strasser und ihr Team begeistern bereits seit zwölf Staffeln die Zuschauer. Bevor Staffel 13 im Herbst 2021 mit neuen Folgen an den Start geht, zeigt das ZDF ab 27.05.2021 die Wiederholung von Staffel 10.

Sendetermine, Schauspieler, Drehort und Ausstrahlung: Hier findet ihr alle Infos zu „Die Bergretter“.

„Die Bergretter“ Staffel 10: Ausstrahlung im ZDF

Ab 27.05.2021 zeigt das ZDF jeweils donnerstags die Wiederholung der 10. Staffel von „Die Bergretter“. Am 17.06.2021 pausiert die Ausstrahlung aufgrund der EM. Die Episoden laufen jeweils von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr. Das sind die Sendetermine und Folgen.

27.05.2021: Sorgerecht

03.06.2021: Das Glück ist ein Schmetterling

10.06.2021: Der gekaufte Winter

24.06.2021: Abschied für immer

01.07.2021: Letzte Hoffnung

08.07.2021: Verbotene Liebe

15.07.2021: Entführt

„Die Bergretter“ Stream: ZDF Mediathek

„Die Bergretter“ anzusehen, kann die Folgen in der Wer bereits jetzt Lust hat, sichanzusehen, kann die Folgen in der ZDF Mediathek abrufen. Staffel 7, 8, 9, 10, 11 und 12 stehen dort zur Verfügung.

„Die Bergretter“ Staffel 13: Wann kommen neue Folgen?

Die Dreharbeiten zur 13. Staffel der Serie „Die Bergretter“ laufen bereits. Noch sind die Sendetermine der neuen Folgen nicht bekannt. Ausgehend von der letzten Staffel lässt sich allerdings vermuten, dass die 13. Staffel ab Anfang November 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen sein werden.

Auch in Staffel 13 müssen sich die Bergretter gekonnt durch Turbulenzen manövrieren: sowohl in der Luft als auch in ihrem Privatleben. Markus Kofler und Katharina Strasser überlegen, ob sie ein gemeinsames Kind wollen. Ob ihre Beziehung das aushält? Auch bei den anderen Team-Mitgliedern geht es drunter und drüber. Doch wie immer werden die Bergretter alles daran setzen, verunglückte Personen in den Alpen zu retten.

Wo werden „Die Bergretter“ gedreht? Drehort Ramsau am Dachstein

Ramsau am Dachstein ist der Hauptschauplatz und Drehort der Serie „Die Bergretter“.

Neben den Hauptdrehorten befinden sich in der Region Schladming-Dachstein zahlreiche weitere Schauplätze der Serie. In Niederöblarn befindet sich der Hubschrauberstützpunkt, im Schlosshotel Pichlarn werden die Aufnahmen für das Hotel von Serien-Bürgermeister Herbrechter gedreht. Auch der Stoderzinken mit dem Stoderkircherl oder die Wilden Wasser im Untertal sind beliebte Filmkulissen.

„Die Bergretter“ Besetzung: Das sind die Schauspieler

Bei „Die Bergretter“ gehen Markus Kofler und sein Team immer wieder an ihre Grenzen, um Menschen zu helfen. Aber auch in ihrem Privatleben erfahren die Protagonisten Höhen und Tiefen.

Hier findet ihr eine Übersicht über die Darsteller.

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Michael Dörfler – Robert Lohr

Rudi – Michael Pascher

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Emilie Hofer – Stefanier von Poser

Franz Marthaler – Heinz Marecek

Peter Herbrechter – Michael König

Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Jessika Pollath – Maxi Warwel