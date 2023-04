Die beliebte Serie „Die Bergretter“ gehört seit zahlreichen Jahren fest in das Programm vom ZDF. Die Geschichten rund um Markus Kofler, der von Sebastian Ströbel gespielt wird, und seinem Team der Bergrettung Ramsau begeistern immer wieder aufs Neue ein Millionenpublikum. Nachdem die aktuelle Staffel zu Ende geht, fragen sich viele Fans jetzt schon, ob und wann die Serie mit Staffel 15 weitergeht.

Gibt es weitere Folgen? Wann ist der Start? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Besetzung, Handlung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

Gibt es Staffel 15 von „Die Bergretter“?

Die beliebte ZDF-Serie „Die Bergretter“ gehört für zahlreiche TV-Zuschauer bereits seit Jahren fest ins Programm, weshalb sie nach jeder Staffel darauf hoffen, dass die Serie fortgesetzt wird. Fans können nun aufatmen: Der Produktionsleiter Ingo Preuß hat bereits im Jahr 2021 bestätigt, dass drei weitere Staffeln der Serie vom ZDF in Auftrag gegeben wurden. Dazu zählt auch Staffel 15. Laut der neuen deutschen Filmgesellschaft laufen die Dreharbeiten zu den neuen Folgen außerdem bereits seit Februar 2023.

Wann startet „Die Bergretter“ Staffel 15 im ZDF?

Seit der sechsten Staffel von „Die Bergretter“ war der Start der neuen Folgen immer im November. Doch aufgrund der Fußball-WM mussten sich die Fans bei Staffel 14 bis März 2023 gedulden. Da die Dreharbeiten zu Staffel 15 bereits im Februar gestartet sind und bis zum September andauern sollen, lässt sich vermuten, dass die neuen Folgen zwischen November 2023 und Februar 2024 an den Start gehen werden. Sobald der genaue Starttermin veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

„Die Bergretter“ Staffel 15: Sendetermine und Sendezeit

Da der Starttermin der 15. Staffel von „Die Bergretter“ noch nicht offiziell feststeht, sind bisher auch noch keine Sendetermine der neuen Folgen bekannt. Wir gehen aber davon aus, dass diese wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags zur Primetime ausgestrahlt werden. Sobald es die entsprechenden Informationen zu den Sendeterminen gibt, erfahrt ihr es hier.

„Die Bergretter“: Wie viele Folgen hat Staffel 15?

Die 15. Staffel von „Die Bergretter“ wird genauso wie die 14. Staffel insgesamt sechs Folgen umfassen. Diese werden jeweils eine Länge von rund 90 Minuten haben.

„Die Bergretter“ Staffel 15 als Stream in der ZDF-Mediathek

Was sich mit Sicherheit sagen lässt: Auch die neuen Folgen werden wie gehabt in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. Aktuell sind die Folgen dort immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung donnerstags um 10 Uhr online. Im Anschluss sind sie außerdem für einen gewissen Zeitraum als Wiederholung verfügbar.

Darum geht es in „Die Bergretter“ Staffel 15

Da der Starttermin der 15. Staffel von „Die Bergretter“ bisher noch nicht feststeht, lassen sich auch bei der Handlung dieser nur Vermutungen aufstellen. Das Ende der 14. Staffel lässt jedoch einige Fragen offen, die in der Fortsetzung dringend geklärt werden müssten.

– Achtung! Es folgen Spoiler zu Staffel 14 von „Die Bergretter“ –

Nach Jessis Verschwinden wird Markus von Schuldgefühlen verfolgt, die ihn bis zum Ende der 14. Staffel nicht loslassen. In der letzten Folgen finden sie das Funkgerät, dass Jessi bei ihrem Sturz bei sich trug. Daraufhin begeben sich Markus, Tobi und Co. direkt auf die Suche nach ihrer Leiche. Es ist zu vermuten, dass Staffel 15 an dieser Stelle einsetzen wird. Vermutlich finden sie am Stausee weitere Hinweise auf Jessis Verschwinden. Ob sie tatsächlich ihre Leiche bergen können, bleibt allerdings fraglich.

Eine weitere Frage, die sich die Zuschauer vermutlich jetzt schon stellen, ist die nach Markus‘ und Katharinas Zukunft. Eigentlich hatten beide in Staffel 14 Glück in einer neuen Liebe gefunden, doch so ganz können sie die Gefühle füreinander allerdings trotzdem nicht einstellen. Zwar versucht Katharina bereits, mit ihrem Partner ein Kind zu zeugen, über Markus‘ Pläne war sie jedoch mehr als erbost. Seine Entscheidung, doch in Ramsau zu bleiben, hat sie dementsprechend freudestrahlend aufgenommen. Ob in Staffel 15 auf die beiden ein Liebescomeback wartet, bleibt abzuwarten.

Gibt es einen Trailer zu „Die Bergretter“ Staffel 15?

Da der offizielle Starttermin von „Die Bergretter“ Staffel 15 noch nicht feststeht, gibt es aktuell auch noch keinen Trailer zu den neuen Episoden. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „Die Bergretter“ im Überblick

Die neue deutsche Filmgesellschaft verriet, dass der Hauptcast von „Die Bergretter“ auch in Staffel 15 erhalten bleiben wird. Von Ferdinand Seebacher, der als Bergretter Simon Plattner zu sehen war, müssen Fans sich jedoch verabschieden, denn der Schauspieler hat der Serie den Rücken gekehrt. Gleiches gilt für Gundula Niemeyer alias Dr. Verena Auerbach.

Die Besetzung von „Die Bergretter“ Staffel 15 im Überblick:

Sebastian Ströbel als Markus Kofler

Luise Bähr als Katharina Strasser

Robert Lohr als Michael Dörfler

Markus Brandl als Tobias Herbrechter

Michael Pascher als Rudi

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Michael König als Bürgermeister Peter Herbrechter

Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter

Martin Leutgeb als Gert Holzer

„Die Bergretter“ Staffel 15: Die Drehorte der ZDF-Serie

Wunderschöne Landschaftsaufnahmen, glückliche Rettungen und romantische Begegnungen – der Hauptdrehort der ZDF-Serie „Die Bergretter“ ist seit zahlreichen Jahren der österreichische Ort Ramsau am Dachstein mit seiner bergigen Umgebung. Und auch die 15. Staffel wird wieder am gleichen Schauplatz gedreht. Über konkrete Drehorte der einzelnen Folgen ist aktuell jedoch nichts bekannt.