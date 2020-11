In der letzten Folge von „Die Bachelorette“ 2020 gab es vier Abschiede. Die Kandidaten mussten sich sportlich beweisen, um ein Einzeldate mit Melissa Damilia zu ergattern. In der Nacht der Rosen verteilte die 25-Jährige dann elf Rosen, sprich vier Teilnehmer mussten gehen.

In Folge 4, die am 4. November um 20:30 Uhr startet, muss Melissa dann wieder einige Single-Männer nach Hause schicken. Doch wer ist in der nächsten Folge überhaupt noch dabei? Wir haben euch alle Kandidaten samt Foto im Überblick.

„Die Bachelorette“ 2020: Die Kandidaten in Folge 4 am 04.11.2020

Erfolgreich, sportlich, gutaussehend und komplett verschieden. Die diesjährigen Teilnehmer sind zwischen 22 und 35 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland. In Folge 3 haben 11 Kandidaten eine Rose bekommen und sind weiter in der Show dabei.

Angelo Bianco (34) aus Heidenheim an der Brenz

Sozialpädagoge Angelo Bianco bezeichnet sich selbst als Italo-Schwabe. Er kommt schnell mit Menschen ins Gespräch und macht seinen Beruf aus Leidenschaft. Daher sollte seine zukünftige Partnerin Verständnis dafür aufbringen und die gleichen Werte und Ziele haben. Der Heidenheimer ist auch sonst leidenschaftlich: „Ich verliebe mich schnell und mit allem was ich habe.“

Angelo aus Heidenheim an der Brenz

Christian Möller (33) aus Berlin

Christian Möller ist Trapezkünstler und und tritt immer noch mit seiner Ex-Freundin auf. Achteinhalb Jahre waren sie zusammen, nach vier Jahren Trennung ist der Berliner Akrobat jetzt wieder offen für eine neue Liebe. Perfektion braucht er dabei aber nicht: „Kleine Macken finde ich super!“

Christian aus Berlin

Daniel Bayer (34) aus Weiden in der Oberpfalz

„Ich möchte das alles aus einem höheren Bewusstsein betrachten und gleichzeitig der Liebe eine Chance geben“, erhofft sich der Wirtschaftsingenieur und Blogger Daniel Bayer . Im letzten Jahr kündigte er seinen Job und ging auf Reisen. Seither bloggt er hauptberuflich über Wein und wohnt mit seiner Oma zusammen. Er sei „Romantiker durch und durch“, beschreibt er sich selbst.

Daniel B. aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel Gielniak (28) aus Paderborn

Maschineneinrichter Daniel Gielniak weiß, was er will: „Ich will eine Frau, die auch mal auf den Tisch haut.“ Nach drei Jahren als Single sehnt er sich nach einer Beziehung. Er liebt es, wenn Frauen Temperament haben. In seiner Freizeit spielt er leidenschaftlich gerne Fußball und möchte sogar selbst Trainer werden.

Daniel G. aus Paderborn

Daniel Häusle (24) aus Wien

Er ist Sportler durch und durch: Skifahren, Fußball oder Mountainbiking - Sport war für Student Daniel Häusle schon immer seine Leidenschaft und hat dazu geführt, dass er keine Konkurrenzsituation scheut. Überstürzen will der Österreicher in der Show aber nichts. „Bis ich mich verliebe braucht es einiges“, erklärt er vorab.

Daniel H. aus Wien

Daniel Mladjovic (31) aus Berlin

Daniel Mladjovic ist Musikmanager, Content Creator und sein Herz „ist mindestens so groß wie mein Bauch“. Der Berliner ist komplett tätowiert und breit gebaut, etwas warum er häufig mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Dabei ist er ein ganz liebevoller Typ, sein Herz gehört vor allem auch seiner kleinen Tochter. Obwohl die Beziehung zu deren Mutter zerbrochen ist, glaubt er weiterhin an die große Liebe.

Daniel M. aus Berlin

Ioannis Amanatidis (30) aus Viersen

Servicetechniker Ioannis Amanatidis weiß, nach was er sucht: „Ich brauche eine Frau, die mir Grenzen setzt.“ Den Dreh auf Kreta sieht der Grieche als Heimvorteil, vielleicht kann er bei Melissa mit Insider-Tipps punkten? Oder mit seiner emotionalen Art? Janni, wie er genannt wird, ist ein echter Gefühlsmensch und trägt sein Herz auf der Zunge. Seine Partnerin soll auch gleichzeitig seine beste Freundin sein.

Ioannis aus Viersen

Leander Sacher (22) aus Aachen

„Ich werde sie nicht überrumpeln, kann aber auch aktiv sein“, verrät der Geschäftsführer Leander Sacher vorab über seine Strategie. Der 22-Jährige ist bereits Unternehmer, sieht Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen und Mut als seine Stärken. Nach zwei Jahren als Single sucht er jetzt eine neue Liebe - denn nicht nur der berufliche Erfolg ist ihm wichtig, sondern auch das private Glück.

Dass er sein Liebesglück bei Melissa Damilia versucht, ist allerdings etwas pikant. Denn die beiden kennen sich bereits - irgendwie zumindest. Leander ist nämlich ein guter Freund von Melissas Ex-Freund Richard Heinze. Ob er sich mit seiner Freundschaft zu ihrem Verflossenen direkt ins Aus geschossen hat? Das wird sich zeigen...

Leander aus Aachen

Moritz Breuninger (31) aus Darmstadt

„Am wichtigsten ist mir immer ich selbst zu sein“, gibt Unternehmensberater Moritz Breuninger , genannt Mojo, zu. Er will Melissa Damilia mit Köpfchen und Humor von sich überzeugen. Er scheut kein Risiko und nimmt Dinge gern selbst in die Hand. Seit einem Jahr ist er Single - und das soll sich jetzt ändern.

Moritz aus Darmstadt

Patrick Kohlstock (29) aus München

„Die anderen Männer sind für mich keine Konkurrenz“, zeigt sich Personal- und Fitnesstrainer Patrick Kohlstock selbstbewusst. Seine Stärken sind ganz klar Disziplin und Durchsetzungsvermögen. Seinen durchtrainierten Körper konnte man schon zweimal auf der „Men’s Health“ bewundern. Vor seiner Fitness- und Modellaufbahn war der Münchner bei der Bundeswehr.

Patrick aus München

Sebastian Huget (33) aus Hamburg

„Ich habe das gewisse Etwas!“, verspricht Triebwerkstechniker Sebastian Huget . Bis er 19 war, drehte sich in Sebastians Leben alles um Basketball, spielt noch immer hobbymäßig. Tanzen kann der 33-Jährige auch - und das hilft ihm beim Flirten. Trotzdem ist der gebürtige Berliner seit einem Jahr Single. Ob sich das bald ändert?

Sebastian aus Hamburg

„Die Bachelorette“ 2020 Teilnehmer: Wer ist raus?

In der dritten Nacht der Rosen verteilte die Bachelorette 11 Rosen. Folglich mussten vier Kandidaten in Folge 3 die Villa verlassen. Das sind die bisher ausgeschiedenen Männer:

Alex Gérard (31) aus Berlin

„Wenn es um Dating geht, bin ich wie ein Späti in Berlin: immer offen“, so der sportliche Fremdsprachenkorrespondent Alex Gérard . Er weiß auch, dass der erste Eindruck zählt: „Ich werde mich zurecht machen und versuchen, mich auf optimalste Weise zu präsentieren. So kann man sehr vielversprechende Weichen stellen.“ Alex ist seit zwei Jahren Single. (raus in Folge 3)

Alex Gérard aus Berlin

Manuel Schmidt (25) aus Kassel

„Alle Frauen sind Traumfrauen - Man(n) muss nur die richtige für sich finden“, so Fitnesstrainer Manuel Schmidt . Der 25-Jährige ist auf Teneriffa aufgewachsen, seine Mutter stammt aus Kuba. Somit wurde ihm die Liebe zum Tanzen quasi in die Wiege gelegt. Anfangs sei er zwar immer etwas schüchtern, doch spätestens auf der Tanzfläche fliegen ihm die Herzen zu. Auch Melissas? (raus in Folge 3)

Manuel aus Kassel

Maurice Grube (25) aus Neuruppin

Fitness- und Gesundheitstrainer Maurice Grube weiß: „Eifersucht gehört dazu.“ Und das muss wohl auch seine zukünftige Partnerin wissen. Denn von seinen Kursteilnehmerinnen hat der 25-Jährige schon öfters Angebote bekommen. In der Konkurrenzsituation bei „Die Bachelorette“ sieht er einen gewissen Reiz: „Ich bin gespannt, ob ich eher auf Attacke gehe oder mich zurückziehe.“ (raus in Folge 3)

Maurice aus Neuruppin

Saverio Patera (35) aus Waiblingen

„Happy Bachelorette, happy me!“ So einfach ist das für den Verkaufsberater im Außendienst Saverio Patera . Er beschreibt sich selbst als Italiener mit deutschen Eigenschaften. Einerseits bringt er viel italienisches Temperament, Emotionen und Leidenschaft mit, andererseits ist er sehr zuverlässig, pünktlich und strukturiert. Melissa möchte er mit seinem Feingefühl und Verständnis überzeugen. (raus in Folge 3)

Saverio aus Waiblingen

Florian Szupories (27) aus Köln

„Es wäre langweilig, wenn 19 Loser neben mir stehen würden - Ich will schon ein bisschen kämpfen“, so Personaltrainer und Ernährungsberater Florian Szupories . Er selbst bezeichnet sich als Fitnessfanatiker, „Partymaschine“ und potentieller Romantiker. Bei Dates sieht er sich eher als Zuhörer, doch bei der „Bachelorette“ könnte sich Florian auch vorstellen, ihr schnell näher zu kommen. (raus in Folge 2)

Florian aus Köln

Alexander Golz (24) aus Essen

„Es ist hier wie im Teamsport: Man kann gut miteinander klarkommen, aber auf dem Platz spielt man gegeneinander“, erklärt der Geschäftsführer einer Medien- und Marketingagentur Alexander Golz . Eigentlich ist er locker und ein Spaßvogel, aber in Sachen Liebe wollte es bei dem 24-Jährigen bisher noch nicht klappen. Um die männliche Konkurrenz macht er sich keine Sorgen - als Torwart in der Oberliga sei er das gewohnt. (raus in Folge 2)

Alexander aus Essen

Rouven Silvio Engelhardt (31) aus Stuttgart

Friseurmeister Rouven Engelhardt verrät: „Meine Traumfrau sollte so sein wie ich - nur in weiblich.“ Der Stuttgarter steht gern im Mittelpunkt, hat immer einen Witz parat und ist ein absoluter Familienmensch. Er bezeichnet sich selbst als Gelegenheitsromantiker. „Mit mir kann man Pferde stehlen, in einem Restaurant schick und romantisch essen gehen aber auch einfach auf der Couch eine Tiefkühlpizza futtern!“ (raus in Folge 2)

Rouven aus Stuttgart

Emre Özcan (30) aus München

Der Barkeeper Emre Özcan ist sich sicher: „Ganz Deutschland wird mich feiern!“ Er bezeichnet sich selbst als türkischen Johnny Depp. Unangenehme Stille wird bei ihm nicht vorkommen. Er liebt das Münchner Nachtleben, doch „wenn ich die Richtige finde, mache ich Feierabend“, kündigt er an.

Kurz nach der Ausstrahlung von Folge 1 machte Emre dann direkt Schlagzeilen - der 30-Jährige ist ein verurteilter Spanner, wie die „Bild“ berichtete. 2016 stand er vor Gericht, weil er eine junge Kundin im Zara in der Umkleide filmte. Was er zu dem Vorfall sagt? „Die Sache ist doch schon so lange her und längst abgeschlossen. Aber ich verstehe die Aufregung jetzt nicht ganz.“ Natürlich schäme er sich für diesen Teil seiner Vergangenheit. Zu seinen Beweggründen wollte er jedoch nichts sagen. (raus in Folge 2)

Emre aus München

Adriano Pellerito (35) aus Düsseldorf

Der Unternehmer Adriano Pellerito stellt direkt zu Beginn klar: „Die Spießer können einpacken!“ Dem Vollblut-Italiener aus Düsseldorf waren seine bisherigen Beziehungen zu langweilig. Mit der richtigen Frau an seiner Seite kann er endlich sesshaft werden, da ist er sich sicher. (raus in Folge 1)

Adriano aus Düsseldorf

