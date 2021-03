Im DFB-Pokal Viertelfinale empfängt Zweitligist SSV Jahn Regensburg am Dienstag, den 02.03.2021, den Bundesligisten Werder Bremen. Zumindest wenn alles nach Plan läuft. Denn aufgrund mehrerer Corona-Fälle wird aktuell eine Spielabsage in Erwägung gezogen.

Sollte das Viertelfinale wie geplant angepfiffen werden, können sich Fußball-Fans das Spiel live im TV oder Stream ansehen.

Alle Infos zur möglichen Absage und Übertragung der Partie, erfahr ihr hier.

DFB-Pokal Viertelfinale: Wird Regensburg gegen Bremen wegen Corona abgesagt?

Aufgrund mehrerer Corona-Fälle steht das DFB-Pokal Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen am Dienstag kurz vor einer Absage. Regensburgs Cheftrainer Mersad Selimbegovic war am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einer Testreihe am Sonntag wurden dann weitere Akteure der Regensburger positiv getestet. Eine finale Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht allerdings noch aus.

Das Viertelfinale zwischen Regensburg und Bremen im Überlick:

Pokalrunde: Viertelfinale, DFB-Pokal 2020/2021

Anpfiff: Dienstag, 02.03.2021, 18:30 Uhr

Stadion: Jahnstadion, Regensburg

Corona-Mutation vermutlich Auslöser für Infektionen bei Jahn Regensburg

Christian Keller, Geschäftsführer von Jahn Regensburg, geht davon aus, dass sich die weiteren Corona-Fälle bei seinem Zweitligisten mit der britischen Variante infiziert haben. Keller berichtete am Montag davon, dass bei Trainer Mersad Selimbegovic am Samstag herausgefunden worden sei, dass sich dieser mit der als besonders ansteckend geltenden Mutation infiziert habe. Die ohnehin schon strengen Schutzmaßnahmen sind Keller zufolge dann wohl „nicht mehr stark genug“ gewesen. „Wir waren auch nicht weniger vorsichtig und weniger achtsam, es ist alles so gelaufen wie immer. Wir können es uns deshalb auch nicht wirklich erklären.“

Free-TV und Stream: Regensburg gegen Bremen live bei Sport1, Sky oder DAZN?

Das Pokalspiel zwischen Regensburg und Bremen wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Zudem hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Viertelfinal-Partie gesichert. Auf DAZN wird das Spiel nicht gezeigt.

Free-TV: Sport1 (ab 17:30 Uhr)

Pay-TV: SkySport2 (ab 18:15)

Stream: tv.sport1.de, SkyTicket

DFB-Pokal Auslosung Halbfinale 2021: Wann wird die nächste Runde ausgelost?

Halbfinale des DFB-Pokals, am 1. und 2. Mai 2021, treten vier Mannschaften an. Welche Teams sich dann in der Runde der letzten vier gegenüberstehen, wird wie gewohnt im Losverfahren nach den Viertelfinal-Begegnungen bestimmt. Doch wann findet die Auslosung für das Halbfinale statt? Wir haben für euch alle Infos, wo und wann die Auslosung im Free-TV und Stream übertragen wird.

DFB-Pokal 2020/2021 Spielplan: Diese Spiele stehen im Viertelfinale an

Die Auslosung der Viertelfinal-Partien fand am 07.02.2021 statt. Hier findet ihr den Spielplan für das DFB-Pokal Viertelfinale:

Dienstag, 02.03.2021

Jahn Regensburg gegen Werder Bremen (18:30 Uhr)

Mittwoch, 02.03.2021

Rot-Weiss Essen gegen Holstein Kiel (18:30 Uhr)