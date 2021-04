Am heutigen Freitag, den 30.04.2021, trifft Werder Bremen im Halbfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Die Leipziger sind vor dem Duell gegen Bremen haushoher Favorit. Erst vor drei Wochen gewannen die „Roten Bullen“ in der Bundesliga deutlich mit 4:1 an der Weser. RB-Trainer Julian Nagelsmann allerdings will die kriselnden Hanseaten nicht unterschätzen, schließlich hätte Bremen in dem Pokalfight „nicht diese Last der Bundesliga zu tragen“.

Werder Bremen oder RB Leipzig – Welchem Team gelingt mit einem Sieg heute Abend der Einzug ins Finale des DFB-Pokals?

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Free-TV und Live-Stream im Überblick.

DFB-Pokal – Werder Bremen gegen RB Leipzig heute: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Die Partie im DFB-Pokal-Halbfinale 2021 wird am 30.04.2021 um 20:30 Uhr angepfiffen. Austragungsort wird das Bremer Wohninvest-Weserstadion sein. Im Viertelfinale des Pokals konnten sich die Bremer mit einem 0:1 Auswärtssieg gegen Zweitligist SSV Jahn Regensburg den Einzug in die nächste Runde sichern. RB Leipzig besiegte im Viertelfinale den SC Freiburg auswärts mit einem 0:3 und schaffte so den Einzig ins Halbfinale.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel im Überblick:

Wettbewerb: DFB-Pokal 2020/2021, Halbfinale

Anpfiff: Freitag, 30.04.2021, um 20:30 Uhr

Stadion: Wohninvest-Weserstadion

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Halbfinale live im Free-TV und Stream?

Fußball-Fans fragen sich vor der Partie am Freitag zwischen Werder Bremen und RB Leipzig, ob das DFB-Pokalspiel live im Free-TV gezeigt wird. Die gute Nachricht: Die Begnung wird live im Ersten zu sehen sein. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel im TV sowie im Internet im Livestream.

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

DFB-Pokal – Bremen gegen Leipzig: Wann startet die Übertragung heute auf ARD und Sky?

Übertragung ARD: 30.04.2021, 20:15 Uhr in der Sportschau