Heute finden die letzten drei Spiele des Viertelfinales im DFB-Pokal 2022 statt. Unter anderem treffen Bochum und Freiburg sowie der HSV und der KSC aufeinander.

Viele Fans fragen sich bereits jetzt:

Wann finden die Halbfinale-Spiele im Pokal statt?

im Pokal statt? Alle Infos zum Halbfinale im DFB-Pokal 2021/22.



DFB Pokal Halbfinale: Das sind die Teilnehmer

Union Berlin

VfL Bochum oder SC Freiburg

Hannover 96 oder RB Leipzig

Hamburger SV oder Karlsruher SC

DFB Pokal Viertelfinale: Die Spiele auf dem Weg ins Halbfinale

DFB-Pokal Termine 2022: Alle Daten der Halbfinal-Spiele im Überblick

Nach den Viertelfinal-Spielen am 01. und 12. März geht es im DFB-Pokal am 19. und 20. April mit dem Halbfinale weiter. Vier Mannschaften werden dann um den Einzug ins Finale spielen, das am 21. Mai in Berlin ausgetragen wird.

Alle wichtigen Termine des DFB-Pokals 2021/22 im Überblick:

Viertelfinale: 1./2. März 2022

Halbfinale: 19./20. April 2022

Finale in Berlin: 21. Mai 2022

DFB-Pokal 2022 Auslosung: Wann wird das Halbfinale ausgelost?