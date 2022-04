Im Halbfinale des DFB-Pokals 2021/22 empfängt der Hamburger SV am heutigen Dienstag, den 19.4.2022, den SC Freiburg. Auf dem Papier sind die Breisgauer als Bundesligist natürlich favorisiert. Das Team von Christian Streich ist in der Meisterschaft auf dem Sprung in die Champions-League-Plätze, hat vor dem Zweitligisten HSV allerdings großen Respekt: „Das Stadion wird wie eine Wand hinter dem HSV stehen. Die Hütte wird brennen“, prophezeite Freiburg-Trainer Christian Streich. „Ich hoffe sehr, dass wir mental stark sind und unser Spiel mit der Sicherheit und Stärke, die wir haben, spielen.“

TV-Übertragung: Wo wird HSV gegen Freiburg heute live im Free-TV übertragen?

übertragen? Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream für das Pokalspiel?

für das Pokalspiel? Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals heute bekommt ihr hier.

DFB-Pokal-Halbfinale – HSV gegen SC Freiburg: Uhrzeit, Anstoß, Zuschauer und Übertragung

Das Halbfinale des DFB-Pokals zwischen Hamburg und Freiburg findet am Dienstag, den 19.4.2022 statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Die Mannschaften werden von 57.000 Zuschauern in einer ausverkauften Arena unterstützt, darunter 6000 Freiburg-Fans. Letztmals war das Stadion der Hansestadt vor mehr als zwei Jahren voll. Eine Übertragung gibt es sowohl im Fernsehen, als auch im Internet sowie im Radio.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel HSV gegen SC Freiburg im Überblick:

Teams: Hamburger SV, SC Freiburg

Hamburger SV, SC Freiburg Wettbewerb : DFB-Pokal 2021/22, Halbfinale

: DFB-Pokal 2021/22, Halbfinale Anpfiff : Dienstag, 19.4.2022, 20:45 Uhr

: Dienstag, 19.4.2022, 20:45 Uhr Stadion : Volksparkstadion, Hamburg

: Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer: 57.000

Fans halten einen Schal mit dem Termin des kommenden DFB-Pokal Halbfinales am 19. April 2022 in die Höhe. Rund 57.000 Fans werden dann das Hamburger Volksparkstadion in einen Hexenkessel verwandeln.

© Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburger SV vs. Freiburg: Gibt es heute eine Übertragung im Free-TV übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Halbfinale zwischen dem HSV und Freiburg live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr mit Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger. Kommentator bei der ARD-Übertragung ist Tom Bartels. Auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich Übertragungsrechte gesichert und überträgt das Spiel live und in voller Länge.

DFB Pokal Übertragung im Live-Stream – So seht ihr HSV gegen Freiburg im Internet

Auch einen kostenlosen Stream wird es geben. Die ARD zeigt die Partie im Stream in der hauseigenen Mediathek. Auch bei Sky kann das Viertelfinale gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels HSV gegen Freiburg findet ihr hier:

Free-TV: ARD

ARD Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Live-Stream: ARD-Mediathek (free), Sky Go, Sky Ticket

DFB-Pokal: HSV konnte als einziger Halbfinalist bereits Pokalsieg feiern

Der HSV hat in seiner Vereinshistorie dreimal den DFB-Pokal geholt. Damit ist er der einzige Club aus dem Halbfinal-Quartett, der diese Trophäe erobert hat. Der letzte Erfolg liegt allerdings 35 Jahre zurück. Seit 1987 wartet der einstige Europapokalsieger der Landesmeister, heute Champions League, auf den Gewinn eines Wettbewerbs. „Die Sensation ist möglich“, befand HSV-Torjäger Robert Glatzel. Freiburg soll es zu spüren bekommen.