Im DFB-Pokal geht es am heutigen Dienstag, 4. April 2023, mit dem Viertelfinale weiter. Insgesamt werden in dieser Pokalrunde vier Partien an zwei verschiedenen Spieltagen ausgetragen. Nach dem Halbfinale Anfang Mai wird dann am 3. Juni im Berliner Olympiastadion das große Pokalfinale ausgetragen.

Die Informationen zur Übertragung der heutigen DFB-Pokalspiele live im TV und Stream am 04.04.2023.

Wer überträgt heute die DFB-Pokalspiele im Free-TV & Stream?

Zwei Pokalspiele stehen am heutigen Dienstag auf dem Programm. Ein Überblick, welcher Sender welche Spiele überträgt:

Eintracht Frankfurt - Union Berlin

Anstoß : 18:00 Uhr

Übertragung : Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin wird live im Free-TV und Stream des ZDF und im Pay-TV und Livestream von Sky und WOW übertragen.

: Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin wird live im Free-TV und Stream des ZDF und im Pay-TV und Livestream von Sky und WOW übertragen. Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner gibt Mario Götze Anweisungen. Die Eintracht bekommt es heute mit Union zu tun.

© Foto: Arne Dedert/dpa

FC Bayern München - SC Freiburg

Anstoß : 20:45 Uhr

Übertragung : Die Partie des FC Bayern gegen Freiburg wird live im Free-TV und Stream der ARD und im Pay-TV und Livestream von Sky und WOW übertragen.

: Die Partie des FC Bayern gegen Freiburg wird live im Free-TV und Stream der ARD und im Pay-TV und Livestream von Sky und WOW übertragen. Spielort: Allianz-Arena, München

DFB-Pokal live: Wer überträgt alle Partien live im TV & Stream?

Drei der vier Spiele im DFB-Pokal-Viertelfinale sind live in der ARD und im ZDF zu sehen. ARD und ZDF sicherten sich im neuen Medienvertrag 15 Spiele pro Saison. Das sind zwei Partien mehr, als bisher im Ersten und bei Sport1 übertragen wurden. Highlights der Pokalspiele gibt es im Ersten und im Zweiten im Anschluss an die jeweiligen Live-Übertragungen.

Sky überträgt alle 63 Pokal-Begegnungen. Der Pay-TV-Sender stellt die Pokalspiele für seine Abonnenten im TV und auch via Sky Go-App und WOW (ehemals SkyTicket) im Livestream zur Verfügung.

DFB-Pokal 2023: Das Viertelfinale im Überblick

Am 3. und 4. April 2023 stehen die Viertelfinalbegegnungen im DFB-Pokal 2022/23 auf dem Programm.

Alle Begegnungen und Anstoßzeiten im Überblick:

Dienstag, 04. April 2023

Eintracht Frankfurt - Union Berlin (18:00 Uhr)

FC Bayern München - SC Freiburg (20:45 Uhr)

Mittwoch, 05. April 2023

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart (18:00 Uhr)

RB Leipzig - Borussia Dortmund (20:45 Uhr)

