Im DFB-Pokal geht es am heutigen Dienstag, 2. Mai 2023, mit dem Halbfinale weiter. Der SC Freiburg empfängt mit RB Leipzig den Pokalsieger des letzten Jahres zum ersten Halbfinale. Die Partie ab 20.45 Uhr ist die Neuauflage des Vorjahresfinals und das erste von zwei Aufeinandertreffen zwischen dem SC und RB im Breisgau innerhalb weniger Tage. Beide Teams treffen bereits am Samstag in der Fußball-Bundesliga wieder aufeinander.

Wer überträgt das DFB-Pokal-Halbfinale im Free-TV & Stream?

Zwei Pokalspiele stehen im Halbfinale an. Freiburg empfängt Leipzig am Dienstag. Am Mittwoch kommt es zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Ein Überblick, welcher Sender welche Spiele überträgt:

SC Freiburg - RB Leipzig

Anstoß : 20:45 Uhr

: 20:45 Uhr Übertragung : Die Partie Freiburg gegen Leipzig wird live im Free-TV vom ZDF übertragen. Auch Sky Sport zeigt die Partie live. Beide Sender bieten Livestreams an.

: Die Partie Freiburg gegen Leipzig wird live im Free-TV vom ZDF übertragen. Auch Sky Sport zeigt die Partie live. Beide Sender bieten Livestreams an. Spielort : Europa-Park-Stadion, Freiburg

: Europa-Park-Stadion, Freiburg Voraussichtliche Aufstellung des SC Freiburg: Flekken – Kübler, Ginter, Lienhart – Höfler, M. Eggestein, Günter, Doan, Höler, Grifo – Gregoritsch

Flekken – Kübler, Ginter, Lienhart – Höfler, M. Eggestein, Günter, Doan, Höler, Grifo – Gregoritsch Voraussichtliche Aufstellung von RB Leipzig: Blaswich – Klostermann, Orban, Gvardiol – Henrichs, Laimer, Kampl, Raum – Szoboszlai, Olmo – Nkunku

Leipzigs Spieler um Willi Orban jubeln nach dem letztjährigen Finale mit dem DFB-Pokal. Im Halbfinale trifft RB am Dienstag wieder auf den SC Freiburg.

© Foto: dpa

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt

Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Übertragung : Die Partie Stuttgart gegen Frankfurt wird live im Free-TV auf ARD übertragen. Auch Sky Sport zeigt die Partie live. Beide Sender bieten Livestreams an.

: Die Partie Stuttgart gegen Frankfurt wird live im Free-TV auf ARD übertragen. Auch Sky Sport zeigt die Partie live. Beide Sender bieten Livestreams an. Spielort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

DFB-Pokal 2023: Wer überträgt die Partien im Livestream?

Jede einzelne Partie des DFB-Pokals stellt der Pay-TV-Sender Sky für seine Abonnenten zur Verfügung. Neben einer Übertragung im TV zeigt der Sender die Spiele auch via Sky Go-App und WOW (ehemals SkyTicket) im Livestream. Pokalspiele, die live auf ARD laufen, können parallel zur Übertragung im Free-TV auch in der ARD-Mediathek online gestreamt werden. Spiele, die im ZDF laufen, können online in der ZDF-Mediathek gestreamt werden.

ARD und ZDF zeigen DFB-Pokal noch bis 2025/26

Der seit dieser Saison laufende Medien-Vertrag für den DFB-Pokal mit dem Deutschen Fußball-Bund gilt bis 2025/26. Sky überträgt alle 63 Begegnungen. ARD und ZDF sicherten sich 15 Spiele pro Saison. Das sind zwei Partien mehr, als bisher im Ersten und bei Sport1 übertragen wurden. Außerdem dürfen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender umfangreiche Höhepunkt-Sendungen ausstrahlen.

Auch die Clip-Verwertung im Internet gehört zu den erworbenen Rechten von ARD und ZDF. Höhepunkte aller Partien gibt es zudem von Mitternacht an beim Streaming-Anbieter DAZN und von 6.00 Uhr an am Folgetag bei Sport1.

So viel Geld bekommen die Vereine für den Einzug ins Finale