Zum 80. Mal findet aktuell mit dem DFB-Pokal der wichtigste deutsche Pokalwettbewerb statt. Das Pokalfinale wird am 3. Juni 2023, wie seit 1985 üblich, im Berliner Olympiastadion stattfinden. Die zweite Pokalrunde wird erst Mitte Oktober ausgetragen – bis zur Auslosung der nächsten Pokalrunde dauert es jedoch nicht mehr lange.

Termine : Wann finden die Pokalrunden statt?

: Wann finden die Pokalrunden statt? Auslosung der 2. Runde : Wann wird die 2. Pokalrunde ausgelost?

: Wann wird die 2. Pokalrunde ausgelost? Übertragung der Auslosung : Wo wird die Auslosung live übertragen?

: Wo wird die Auslosung live übertragen? Übertragung der Spiele: Wer zeigt die Spiele des DFB-Pokals im TV und Stream?

Alle Infos zum DFB-Pokal 2022/23.

DFB-Pokal 2022/23: Auslosung der 2. Runde & Termine der Pokalrunden

Alle weiteren wichtigen Termine der aktuellen DFB-Pokalsaison bekommt ihr in dieser Übersicht:

Auslosung der 2. Runde : 4. September 2022

: 4. September 2022 2. Runde : 18. und 19. Oktober 2022

: 18. und 19. Oktober 2022 Achtelfinale : 31. Januar und 1. Februar 2023 sowie 7. und 8. Februar 2023

: 31. Januar und 1. Februar 2023 sowie 7. und 8. Februar 2023 Viertelfinale : 4. und 5. April 2023,

: 4. und 5. April 2023, Halbfinale : 2. und 3. Mai 2023

: 2. und 3. Mai 2023 Finale: 3. Juni 2023 in Berlin

Die Auslosung für die 2. Runde des DFB-Pokals 2022/23 findet am kommenden Sonntag, den 4. September, statt.

Wer zeigt die Auslosung der 2. Pokalrunde live im TV & Stream?

Wenn die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2022/23 am Sonntag, dem 4. September 2022, ausgelost wird, können Fußballfans wie gewohnt live dabei sein. Traditionell wurden die Auslosungen von der ARD Sportschau übertragen. Dies ändert sich jedoch in diesem Jahr – zum ersten Mal ist das ZDF für die Fernsehübertragung der Auslosung zuständig.

Das ZDF geht um 17:10 Uhr auf Sendung und zeigt die Auslosung der nächsten Pokalrunde sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek.

Die ZDF-Sendung „sportstudio reportage“ thematisiert jedoch nicht nur die Auslosung, sondern liefert neben Nachberichten zum 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga, auch Infos zur Basketball-EM mit dem Spiel Litauen gegen Deutschland sowie zum Großen Preis der Niederlande mit dem Formel-1-Rennen in Zandvoort.

DFB-Pokal Übertragung 2022/23: Wo werden die Spiele live gezeigt?

In der gestarteten neuen DFB-Pokalsaison gibt es für die Fußballfans mehr Live-Spiele im Free-TV: Das ZDF hat gemeinsam mit der ARD die Rechte an 15 Live-Spielen pro Spielzeit erworben plus umfangreicher Nachverwertungsrechte – sowohl fürs klassische Fernsehen als auch für sämtliche digitalen Angebote der beiden öffentlich-rechtlichen Sender.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern wird Sky die Spiele des DFB-Pokals übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt im Gegensatz zu ARD/ZDF jedoch alle 63 Spiele live und in voller Länge.

DFB-Pokal-Sieger seit 2000: Abwechslung trotz Bayern-Dominanz

Insgesamt 20 Mal konnte der deutsche Rekordmeister Bayern München in seiner Vereinsgeschichte bereits den DFB-Pokal gewinnen. Doch im Gegensatz zur Bundesliga sorgte der Pokalwettbewerb in den letzten Jahren für etwas mehr Abwechslung. Trotz einer deutlichen Bayern-Dominanz konnte in den letzten 20 Jahren zwölfmal ein anderer Verein den wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb gewinnen. Zuletzt gelang dies RB Leipzig. Die „Bullen“ konnten in einem hochemotionalen Pokalfinale gegen Freiburg im Elfmeterschießen gewinnen.

Alle DFB-Pokal-Sieger der letzten 20 Jahre im Überblick: