Wer trifft im Halbfinale des DFB-Pokal 2023 aufeinander? Diese Frage wird bei der Auslosung am Ostersonntag beantwortet. In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zur Auslosung und der Übertragung im TV und Stream.

Die Auslosung für das Halbfinale im DFB-Pokal 2023 findet erst am Sonntag, 9. April 2023, statt. Die Teams im Halbfinale sind Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, VfB Stuttgart und RB Leipzig.

Die beiden Spiele im DFB-Pokal Halbfinale 2023 werden in der Sportschau in der ARD ausgelost. Die Sendung beginnt am Sonntag um 19:00 Uhr. Moderator Alexander Bommes führt durch die Übertragung. Ziehungsleiter bei der Auslosung ist der frühere VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger. Die Kugeln werden von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason gezogen.