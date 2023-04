Nach dem Viertelfinale steht im DFB-Pokal 2023 die Auslosung der zwei Spiele im Halbfinale an. In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zum Termin der Auslosung und der Übertragung im TV und Stream.

Die Fans müssen sich noch ein paar Tage gedulden. Die Auslosung für das Halbfinale im DFB-Pokal 2023 findet erst am Sonntag, 9. April 2023, statt.

Die beiden Spiele im DFB-Pokal Halbfinale 2023 werden in der Sportschau in der ARD ausgelost. Die Sendung beginnt am Sonntag um 19:00 Uhr. Moderator Alexander Bommes führt durch die Übertragung.