Bei der 85. Eishockey-WM trifft Deutschland zum Auftakt am heutigen Freitag, den 13.5.2022, auf den amtierenden Weltmeister Kanada.

Im ersten von sieben Vorrundenspielen ist am Freitag in Helsinki gleich das Duell mit dem vermeintlich schwierigsten Gruppengegner dran: Der Auftaktgegner der Deutschen ist Rekordweltmeister und Titelverteidiger. Wie der Sieg trotzdem gelingen kann: „Man braucht einen Torwart, der so gut wie alles hält, und wenn du vorne die Chance hast, musst du deine Tore schießen“, sagte Stürmer Marcel Noebels vom Meister Eisbären Berlin: „Ich glaube, da gehört auch ein bisschen Glück dazu.“ Ob er wie erwartbar mit NHL-Goalie Philipp Grubauer ins Turnier startet, ließ Bundestrainer Toni Söderholm offen.

Wo wird Deutschland gegen Kanada bei der Eishockey WM 2022 live im TV und Stream übertragen? Alle Infos Übertragung der Europameisterschaft in Helsinki bekommt ihr hier.

Deutschland vs. Kanada – Eishockey WM 2022: Bully, Uhrzeit und Übertragung

Das Auftaktspiel des DEB-Teams bei der Europameisterschaft 2022 in Helsinki gegen Kanada findet am Freitag, den 13.5.2022, statt. Die Mannschaften treffen in der Eissporthalle Helsingin Jäähalli in Helsinki aufeinander. Neben Kanada sind in der deutschen Gruppe A Dänemark, Italien und die Schweiz weitere Gruppengegner. Eine Übertragung des Eishockey-Spiels wird es sowohl im Fernsehen als auch im Internet geben.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Nationalteams : Deutschland, Kanada

: Deutschland, Kanada Wettbewerb : Eishockey Europameisterschaft 2022, Vorrunde, Gruppe A, Spieltag 1

: Eishockey Europameisterschaft 2022, Vorrunde, Gruppe A, Spieltag 1 Datum und Uhrzeit : 13.05.2022, 19:20 Uhr

: 13.05.2022, 19:20 Uhr Spielort: Eissporthalle Helsingin Jäähalli in Helsinki

Goalie Grubauer, weder 2018 in Südkorea noch im vergangenen Jahr in Riga dabei, hat den Erfolg selbst in der (Fang-)Hand. Auf gute Torhüter kommt es gegen die Top-Teams an, ebenso auf leidenschaftliche Zweikämpfe auf dem Eis. Weniger auf Kampfansagen vor dem Turnier. Aber die seien Grubauer ohnehin verziehen, wenn er zum Auftakt die übermächtigen Kanadier zur Verzweiflung bringt.

© Foto: dpa

Deutschland gegen Kanada heute: Wer überträgt die Eishockey-WM 2022 live im Free-TV?

In Sachen TV-Übertragung der Eishockey-WM 2022 können sich Eishockey-Fans freuen: Die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Finnland werden live im Free-TV übertragen werden. Sport1 überträgt alle Spiele mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehen.

Magenta die Spiele der deutschen Mannschaft im Programm. Dafür ist allerdings ein Abonnement für Magenta Sport von Nöten. Zusätzlich überträgt Magenta auch alle K.O.-Spiele der Weltmeisterschaft. Auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF und auch auch Eurosport, Sky und DAZN wird die WM nicht übertragen. Zudem hat der Pay-TV-Anbieterdie Spiele der deutschen Mannschaft im Programm. Dafür ist allerdings ein Abonnement für Mavon Nöten. Zusätzlich überträgt Magenta auch alle K.O.-Spiele der Weltmeisterschaft. Auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF und auch auch Eurosport, Sky und DAZN wird die WM nicht übertragen. Alle weiteren Infos zur Übertragung der Eishockey.WM 2022 in Finnland bekommt ihr hier.

Livestream: Wer überträgt Deutschland vs. Kanada bei der Eishockey-WM 2022 im kostenlosen Stream?

Neben der Übertragung im Fernsehen wird es einen kostenlosen Live-Stream für das Spiel Deutschland gegen Kanada geben. Bei Sport1 können die Spiele der deutschen Mannschaft gestreamt werden. Auch MagentaSport streamt die Deutschland-Spiele sowie die K.o.-Phase – allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Deutschland gegen Kanada bei der Eishockey-WM 2022:

Free-TV : Sport1

: Sport1 Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Sport1 und Magenta Sport

Eishockey heute live: Das sind die Kosten für Magenta Sport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.

Deutschland gegen Kanada heute: Kader des DEB-Teams bei der Eishockey-WM in Finnland