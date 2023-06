DFB-Team ausschließlich Test-Länderspiele. Am heutigen Montag steht das 1000. Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft bevor. Gegner im Jubiläumsspiel der DFB-Auswahl ist die Ukraine, was in Kriegszeiten dieses Landes besondere Symbolkraft hat. Das Länderspiel gilt offiziell als Benefizspiel. Die Einnahmen aus dem TV-Honorar, der Bandenwerbung und dem Kartenverkauf sollen den "Einrichtungen und Organisationen der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine" zugutekommen. Für Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft beginnt schon jetzt die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 . Bis zum Start des Turniers am 14. Juni 2024 absolviert dasausschließlich. Am heutigen Montag steht das 1000. Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft bevor. Gegner im Jubiläumsspiel der DFB-Auswahl ist die Ukraine, was in Kriegszeiten dieses Landes besondere Symbolkraft hat. Das Länderspiel gilt offiziell als Benefizspiel. Die Einnahmen aus dem TV-Honorar, der Bandenwerbung und dem Kartenverkauf sollen den "Einrichtungen und Organisationen der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine" zugutekommen.

Alle Infos zur Übertragung des Länderspiels Deutschland gegen Ukraine im Überblick.

Deutschland gegen Ukraine: Datum, Anpfiff und Übertragung

Das DFB-Team trifft am Montag, den 12. Juni, auf die Ukraine. Angepfiffen wird das Länderspiel um 18.00 Uhr im Wohninvest Weserstadion (Bremen). Alle Fans, die nicht vor Ort im Stadion sein könne, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Fernsehen und Internet verfolgen zu können.

Die Infos zum Länderspiel des DFB-Teams noch einmal im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Ukraine

: Deutschland, Ukraine Wettbewerb : Länderspiel, Benezfizspiel

: Länderspiel, Benezfizspiel Datum : Montag, 12. Juni 2023

: Montag, 12. Juni 2023 Uhrzeit/Anpfiff : 18 Uhr

: 18 Uhr Stadion: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wo wird Deutschland gegen Ukraine live im Free-TV übertragen?

Fernsehzuschauer fragen sich hinsichtlich des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft, wo das Spiel live zu sehen ist. Die Antwort: Deutschland gegen Ukraine wird am frühen Montagabend live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Das ZDF zeigt die Partie der deutschen Nationalmannschaft live und in voller Länge und geht um 17.35 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel auf Sendung.

Wer zeigt Deutschland gegen Ukraine im Livestream?

Parallel zur Übertragung im TV stellt das ZDF den Zuschauern auch einen Livestream in der ZDF-Mediathek unter www.zdf.de zur Verfügung. Ab 17.35 Uhr wird der Stream dann für die Zuschauer verfügbar sein.

Alle Infos zur Übertragung noch einmal im Überblick:

Pay-TV: -

Free-TV : ZDF

: ZDF Livestream: ZDF-Mediathek

Völler zum Saisonabschluss mit Ansage an DFB-Team

DFB-Sportdirektor Rudi Völler erwartet, dass sich die insgesamt 26 Akteure, die Bundestrainer Flick für das 1000. Länderspiel gegen die Ukraine sowie die danach folgenden Testpartien gegen Polen und Kolumbien noch einmal richtig Spannung aufbauen. Schließlich geht es exakt ein Jahr vor dem Start der Heim-Europameisterschaft um dringend nötige sportliche Fortschritte. „Es ist wichtig, dass jeder, der dabei ist, auch nach der Saison nochmal eine Schippe drauflegt“, mahnte der 63 Jahre alte Ex-DFB-Teamchef Völler.

Flick erwartet starkes Neuer-Comeback

Bundestrainer Hansi Flick erwartet Manuel Neuer bei seiner Rückkehr wieder auf einem Top-Level. „Ich bin überzeugt davon, dass er, wenn er wieder fit ist, zurück auf sein altes Niveau kommen wird“, sagte Flick in einem Interview. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München arbeitet nach seinem Beinbruch in der Reha an seinem Comeback. „Bei Manu läuft es gut. Wir haben uns in München beim Spiel Bayern gegen Leipzig kurz getroffen. Er ist jetzt schon ein bisschen früher dran als ursprünglich erwartet“, berichtete Flick (58).