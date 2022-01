Das DHB-Team tritt weiter bei der EM in Ungarn und der Slowakei an, der Deutsche Handballbund (DHB) will die Corona-Situation aber täglich neu bewerten. "Die Situation ist sehr dynamisch. Es kann durchaus sein, dass wir am morgigen Tag wieder eine andere Entscheidung treffen müssen. Wir werden die Lage jeweils neu einschätzen", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober am späten Mittwochabend.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft in der Hauptrunde der Europameisterschaft 2022 auf Titelverteidiger Spanien. Die Partie findet am heutigen Donnerstag, 20.01.2022, statt.

„Es ist eine sehr absurde Situation gerade“, beschrieb Bundestrainer Alfred Gislason die momentane Stimmungslage im deutschen EM-Quartier. Die Lust auf den Hauptrundenstart ist nach dem imponierenden Auftritt gegen Polen (30:23) deutlich spürbar, doch auch die Sorgen angesicht der vielen Corona-Infektionen im DHB-Team sind auf den Fluren des Teamhotels in Bratislava allgegenwärtig.

Dennoch können sich Handball-Fans auf eine spannende Partie freuen.

Wo wird das Duell Deutschland gegen Spanien bei der Handball-EM 2022 übertragen?

bei der Handball-EM 2022 übertragen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream ?

und kostenlosen ? Alle Infos zu Deutschland gegen Spanien bei der Handball-EM 2022 bekommt ihr hier.

Handball-EM 2022 – Deutschland gegen Spanien: Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

Das EM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien findet am Donnerstag, den 20.01.2022, statt. Ausgetragen wird die Partie in Bratislava in der Slowakei.

Alle Infos zum EM-Spiel Deutschland vs. Polen findet ihr:

Spiel: Deutschland gegen Spanien

Deutschland gegen Spanien Wettbewerb: Handball-Europameisterschaft 2022, Hauptrunde

Handball-Europameisterschaft 2022, Hauptrunde Datum und Uhrzeit: 20.01.2022, 18:00 Uhr

20.01.2022, 18:00 Uhr Spielort: Bratislava, Slowakei

Handball-EM 2022: Wo werden die Deutschland-Spiele übertragen?

Alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft der Männer in Ungarn und der Slowakei sind live im ZDF oder in der ARD zu sehen. Im Livestream in der ZDFmediathek können Handball-Fans zudem ausgewählte Top-Spiele ohne deutsche Beteiligung verfolgen.

Deutschland gegen Spanien: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV

Das erste Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Spanien am Donnerstag wird live in der ARD zu sehen sein. Der öffentlich-rechtliche Sender geht um 17:45 Uhr auf Sendung.

In der ARD ist wie gehabt Florian Naß der Kommentator. Moderator Alexander Bommes präsentiert die Spiele gemeinsam mit dem Experten Dominik Klein.

Deutschland – Spanien im Livestream: So seht ihr das DHB-Spiel im Internet

Die Begegnung kann auch kostenlos in der ARD-Mediathek im Livestream verfolgt werden. Außerdem überträgt der Online-Sportsender „sportdeutschland.tv“ die Partie der DHB-Auswahl. Allerdings sehen Sie das Spiel hier nur kostenpflichtig müssten 3,50 Euro für das Einzelspiel oder 12 Euro für den Turnierpass zahlen.

Alle Infos zur Übertragung Deutschland gegen Spanien am 20.01.2022 im Überblick:

Handball-EM 2022 – Spiele am 20.01.2022

Am Donnerstag, 20.01.2022, stehen weitere Begegnungen der Handball-EM 2022 auf dem Programm. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung der Partien: