Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen trifft im Länderspiel am heutigen Karfreitag auf die Niederlande. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist im Testspiel auswärts gefordert. Das DFB-Team muss heute auf Lena Lattwein verzichten. Die 22-Jährige vom VfL Wolfsburg fällt wegen eines Schlüsselbeinbruchs aus. Für sie wurde Janina Minge vom SC Freiburg nachnominiert.

Die Informationen zur Übertragung der Partie Niederlande gegen Deutschland bekommt ihr hier im Überblick.

Niederlande gegen Deutschland – Frauen-Länderspiel: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel zwischen den Niederlanden und Deutschland wird am Karfreitag, 07. April 2023, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20:00 Uhr im Fortuna Sittard Stadion in Sittard. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Niederlande, Deutschland

Niederlande, Deutschland Wettbewerb: Frauen Test-Länderspiel

Frauen Test-Länderspiel Datum und Anpfiff: Freitag, 07.04.2023, 20:00 Uhr

Freitag, 07.04.2023, 20:00 Uhr Spielort: Fortuna Sittard Stadion, Sittard (Niederlande)

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat unter der Woche ihren Vertrag beim DFB verlängert.

© Foto: Arne Dedert/dpa

Niederlande vs. Deutschland: Wo wird das Frauen-Länderspiel im Free-TV übertragen?

Das Länderspiel zwischen den deutschen Fußball-Frauen und der Niederlande wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Weder die ARD noch das ZDF zeigen das Spiel im Free-TV.

Kostenloser Livestream des Frauen-Länderspiels: So seht ihr Niederlande vs. Deutschland im Internet

Das ZDF zeigt das Test-Länderspiel zwischen der Niederlande und Deutschland zwar nicht im Free-TV, eine Übertragung gibt es aber dennoch. Die Partie der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen die Niederlande kann auf sportstudio.de live und in voller Länge geschaut werden. Die Übertragung mit Reporter Norbert Galeske beginnt um 19:50 Uhr.

Die Übertragung in der Übersicht: