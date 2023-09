Am Mittwoch, den 6. September 2023, trifft Deutschland bei der Basketball-WM 2023 auf Lettland. Nach fünf Siegen aus fünf Spielen gilt Deutschland am Mittwoch in Manila als klarer Favorit im Viertelfinal-Duell. Neben dem Einzug ins WM-Halbfinale kann das DBB-Team auch das Ticket zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris buchen. Chefcoach Gordon Herbert sagte über Lettland: „Das ist eine große Überraschung, aber sie haben sehr guten Basketball gespielt. Sie spielen sehr hart. Das ist das nächste Spiel, nur darum geht es für uns.“ Nach fünf Siegen aus fünf Spielen gilt Deutschland am Mittwoch in Manila alsim. Neben dem Einzug ins WM-Halbfinale kann das DBB-Team auch das Ticket zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris buchen. Chefcoach Gordon Herbert sagte über Lettland: „Das ist eine große Überraschung, aber sie haben sehr guten Basketball gespielt. Sie spielen sehr hart. Das ist das nächste Spiel, nur darum geht es für uns.“

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Zwischenrundenspiel Deutschland gegen Lettland bei der Basketball-WM 2023 und die Übertragung im TV und Stream.

Basketball-WM – Deutschland gegen Lettland: Uhrzeit, Tipp-Off, Übertragung

Am Mittwoch, den 06. September 2023, findet das Viertelfinale zwischen Deutschland und Lettland statt. Tipp-Off der Partie ist um 10.45 Uhr (MEZ). Ausgetragen wird das deutsche Viertelfinalspiel in Manila auf den Philippinen. Fans können das Spiel kostenlos im Fernsehen und Livestream verfolgen (weitere Infos folgen unten).

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, Lettland

: Deutschland, Lettland Wettbewerb : Viertelfinale, Basketball-WM 2023

: Viertelfinale, Basketball-WM 2023 Datum und Tipp-Off : Mittwoch, 6. September 2023, 10.45 Uhr

: Mittwoch, 6. September 2023, 10.45 Uhr Spielort: Manila (Philippinen)

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert hofft im Viertelfinale der Basketball-WM auf einen Sieg der deutschen Mannschaft.

© Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Basketball-WM 2023: Wer überträgt Deutschland gegen Lettland im TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das zweite Zwischenrundenspiel der DBB-Auswahl gegen Lettland wird kostenlos im TV gezeigt. Auf der Plattform Magenta Sport wird diese Partie live und in voller Länge übertragen. Eigentlich ist der Anbieter der Telekom kostenpflichtig und kann nur mit einem abgeschlossenen Abonnement genutzt werden. Die WM-Spiele der deutschen Basketball-Mannschaft sind davon allerdings ausgenommen. Alle weiteren Partien der Basketball-WM werden ebenfalls von Magenta Sport übertragen, hier wird hingegen ein Abo benötigt.

Magenta Sport geht mit der Partie Deutschland gegen Lettland ab 9.45 Uhr auf Sendung. Am Mittwochmorgen übernimmt Alexander Schlüter die Moderation beim deutschen Spiel, begleitet von Expertin Amojo und Alex Vogel.

Wer zeigt Deutschland vs. Lettland im kostenlosen Stream?

Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für die Fans. Die Plattform Magenta Sport bietet für die Partie Deutschland gegen Lettland bei der Basketball-WM 2023 einen kostenlosen Livestream an. Die Übertragung im Livestream beginnt ebenso wie im TV um 9.45 Uhr.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport

Basketball-WM: Wann findet das Halbfinale statt?

Gewinnt die deutsche Auswahl gegen Lettland, steht sie am Freitag, den 8. September, im Halbfinale. Das Finale steigt am Sonntag ab 13.30 Uhr. Für deutsche Fans ist daher am Mittwochmorgen Daumen drücken angesagt!

Magenta Sport jetzt für nur 7,95 Euro im Monat*

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden – entweder im günstigen Jahresabo oder im flexiblen Monatsabo. Bei der Basketball-WM zeigt MagentaSport alle WM-Spiele live, die deutschen Spiele kostenlos.

Mit Magenta Sport sind alle Spiele der Basketball-WM live und auf jedem Gerät abrufbar. Erleben Sie MagentaSport, wann und wo immer du möchtest. Sichere dir Magenta Sport jetzt für 7,95 Euro im Monat und spare 60 Euro im Jahr. Erleben Sie MagentaSport, wann und wo immer du möchtest. Sichere dir Magenta Sport jetzt für 7,95 Euro im Monat und spare 60 Euro im Jahr. Hier geht es zum Angebot.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.