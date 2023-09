Am heutigen Dienstag, den 26. September, trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen in der Nations League auf Island. Nach dem 0:2-Niederlage gegen Dänemark steht die DFB-Auswahl in der Nations League bereits unter Zugzwang. Eine Aufbruchstimmung könnten die deutschen Fußballerinnen gut gebrauchen. Vor dem wichtigen zweiten Nations-League-Spiel gegen Island in Bochum macht der Schwebezustand mit der Erkrankung von Nach dem 0:2-Niederlage gegen Dänemark steht die DFB-Auswahl in der Nations League bereits unter Zugzwang. Eine Aufbruchstimmung könnten die deutschen Fußballerinnen gut gebrauchen. Vor dem wichtigen zweiten Nations-League-Spiel gegen Island in Bochum macht der Schwebezustand mit der Erkrankung von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aber allen zu schaffen. „Mit dem ganzen Drumherum ist es keine einfache Situation“, sagte Abwehrchefin Marina Hegering. Kann die deutsche Frauen-Nationalmannschaft heute mit dem Druck umgehen?

Alle Informationen zur Übertragung des Frauen-Länderspiels Deutschland gegen Island im Free-TV und kostenlosem Stream im Überblick.

Deutschland gegen Island Frauen-Länderspiel: Anpfiff und Übertragung

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am Dienstag, den 26. September 2023, auf Island. Angepfiffen wird das Länderspiel um 18:15 Uhr im Vovonia-Ruhrstadion in Bochum. Alle Fans, die nicht vor Ort im Stadion sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Fernsehen und Internet verfolgen zu können.

Die Informationen zum Frauen-Länderspiel des DFB-Teams im Überblick:

Frauen-Länderspiel heute: Wer zeigt Deutschland gegen Island im Free-TV?

Fernsehzuschauer fragen sich, wo das Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft heute live im Free-TV zu sehen ist. Die Antwort: Das Fußball-Länderspiel der Frauen zwischen Deutschland und Island wird am heutigen Dienstag live im ZDF zu sehen sein. Die Übertragung auf dem öffentlich-rechtlichen Sender beginnt um 17:55 Uhr mit den Vorberichten. Moderatorin Katja Streso führt mit der Expertin Katrin Lehmann durch den Fußballabend. Kommentatorin des Spiels ist Claudia Neumann.

Frauen-Nationalmannschaft: Läuft Deutschland gegen Island kostenlos im Stream?

Parallel zur Übertragung im TV stellt das ZDF den Zuschauern auch einen kostenlosen Livestream des Frauen-Länderspiels Deutschland gegen Island zur Verfügung. Dieser ist über die Mediathek, die Homepage und die App abrufbar.

Wie wichtig ist die Nations League der Frauen?

Die Nations League der Frauen wurde 2024 neu eingeführt. Über den Wettbewerb werden nur noch zwei europäische Tickets für Olympia 2024 vergeben. Nur der Gruppenerste darf am Ende weiter um die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 kämpfen. Die DFB-Auswahl müsste ihre Gruppe gewinnen und beim anschließenden Vierer-Finalturnier voraussichtlich ins Endspiel einziehen. Wenn das deutsche Team wie schon 2021 in Tokio erneut Olympia verpasst, droht den Vize-Europameisterinnen eine lange Durststrecke bis zur EM 2025 in der Schweiz.