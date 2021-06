Am heutigen Montag, 07.06.2021, findet das Testspiel zwischen Deutschland und Lettland statt. Vor der anstehenden Fußball-Europameisterschaft will sich die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw den letzten Feinschliff holen. Das DFB-Team trifft mit den Letten auf einen der vermeintlich „kleinen“ Gegner. Die Mannschaft von Dainis Kazakevics konnte sich nicht für die EM qualifizieren.

Wo wird die Partie zwischen Deutschland und Lettland live im Fernsehen und Livestream übertragen? Alle Infos zur Übertragung des Freundschaftsspiels, findet ihr hier.

Länderspiel – Deutschland gegen Lettland: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Deutschland trifft fünf Tage vor der EM, am 07.06.2021, auf Lettland. Das Testspiel findet um 20:45 Uhr in Düsseldorf in der Merkur Spiel-Arena statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Lettland

Wettbewerb: Länderspiel, Freundschaftsspiel

Datum und Uhrzeit: 07.06.2021, 20:45 Uhr

Spielort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Zugelassene Zuschauer: 1000

Schiedsrichter: Nikola Dabanovic (Montenegro)

Assistenten: Milovan Djukic, Vladan Todorovic

Vierter Schiedsrichter: Mileta Scepanovic

Fußball-Länderspiel heute live im TV: Wer überträgt das Testspiel Deutschland gegen Lettland?

Das Testspiel zwischen Deutschland und Lettland wird ab 20:15 Uhr (Anpfiff 20:45 Uhr) im Free-TV auf RTL übertragen. Moderiert werden die Vorberichte von Florian König. Zum Anpfiff der Partie übernehmen dann die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Im Pay-TV auf Sky wird die Begegnung nicht zu sehen sein. Wer zum Anpfiff noch unterwegs ist, kann sich das Spiel auch im Radio anhören. DFB Fan Club Radio, Inforadio und WDR werden euch auf dem Laufenden halten.

Live-Stream auf DAZN und TVNow: DFB-Testspiel gegen Lettland heute live im Stream

Das Spiel wird nicht nur im TV übertragen. Das Länderspiel kann man auch auf dem Streamingportal TVNow ansehen. Der Streamingdienst ist im ersten Monat kostenlos. Danach kostet TVNow monatlich mindestens 4,99 Euro. Das Streamingportal DAZN wird das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am 07.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: RTL

Pay-TV: -

Fußball EM 2021: Alle Infos zur Europameisterschaft „EURO 2020“

Am 11. Juni fällt der Startschuss für die 16. Austragung der Fußball-Europameisterschaft. Eigentlich hätte die EM 2021 vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 stattfinden sollen, doch Corona machte der UEFA einen Strich durch die Rechnung. Nun startet das Turnier unter dem ursprünglichen Motto „Euro 2020“ ein Jahr später mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Alle weiteren Infos zur EM 2021 bekommt ihr hier: