Am heutigen Freitag, 14.01.2022, trifft Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft 2022 auf Belarus. Es ist die erste Vorrundenbegegnung der DHB-Auswahl.

„Die Stimmung ist supergut. Das kann nur von Vorteil sein. Es liegt etwas Besonderes in der Luft“, sagte Rückraumspieler Julius Kühn vor dem ersten Vorrundenspiel des DHB-Teams bei der Endrunde in Ungarn und der Slowakei. Weitere Gruppengegner der deutschen Mannschaft sind Österreich und Polen.

Wo wird das mit Spannung erwartete Auftaktspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft übertragen?

Gibt es eine Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream?

Alle Infos zu Deutschland gegen Belarus bei der Handball-EM 2022 bekommt ihr hier.

Handball-EM 2022 – Deutschland gegen Belarus: Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das erste EM-Spiel der DHB-Auswahl gegen Belarus findet am heutigen Freitag, den 14.01.2022, statt. Ausgetragen wird die Partie in Bratislava in der Slowakei.

Spiel: Deutschland gegen Belarus

Deutschland gegen Belarus Wettbewerb: Handball-Europameisterschaft 2022, Gruppenphase

Handball-Europameisterschaft 2022, Gruppenphase Gruppe: D

D Datum und Uhrzeit: 14.01.2022, 18 Uhr

14.01.2022, 18 Uhr Spielort: Bratislava, Slowakei

Handball-EM: Wo werden die DHB-Spiele live im TV und Stream übertragen?

Gute Nachrtichten für alle deutschen Handball-Fans: Die EM-Auftritte der DHB-Auswahl werden im klassischen Fernsehen live bei ARD und ZDF zu sehen sein. Zudem überträgt der Internetanbieter sportdeutschland.tv alle Endrundenpartien inklusive die der DHB-Auswahl.

Übertragung im Fernsehen: Deutschland gegen Belarus live im Free-TV in der ARD

Das Auftaktspiel gegen Belarus am Freitag wird live in der ARD zu sehen sein. Die Übertragung aus Bratislava startet um 17:45 Uhr. Die Moderation übernimmt Alexander Bommes, der von Experte Dominik Klein unterstützt wird. Kommentator ist Florian Naß. Die Interviews vor Ort führt Lennart Brinkhoff.

Deutschland gegen Belarus im Internet sehen – Gibt es einen Livestream?

Zusätzlich zur Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird der öffentlich-rechtliche Sender ARD eine Übertragung im Internet anbieten. In der ARD-Mediathek wird die Partie Deutschland gegen Belarus in voller Länge im kostenlosen Livestream übertragen.

Sportdeutschland.tv bietet ebenfalls einen Livestream an. Hier sind alle Spiele kostenpflichtig zu sehen. Weder Eurosport, Sport1, Sky oder DAZN haben sich die Rechte an der Übertragung der deutschen Spiele bei der Handball-EM 2022 gesichert.

Alle Infos zur Übertragung Deutschland gegen Belarus am 14.01.2022 im Überblick:

Wann spielt Deutschland bei der Handball-EM? – Spielplan und Termine der Gruppe D

Freitag, den 14. Januar 2022:

Deutschland gegen Weißrussland um 18:00 Uhr

Österreich gegen Polen um 20:30 Uhr

Sonntag, den 16. Januar 2022:

Deutschland gegen Österreich um 18:00 Uhr

Polen gegen Weißrussland um 20:30 Uhr

Dienstag, den 18. Januar 2022