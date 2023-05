Deutschland trifft am heutigen Dienstag bei der Eishockey-WM 2023 auf Frankreich. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis hat es in seinem letzten Punktspiel gegen Frankreich selbst in der Hand, die K.-o.-Runde zu erreichen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis hat es in seinem letzten Punktspiel gegen Frankreich selbst in der Hand, die K.-o.-Runde zu erreichen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Deutschland gegen Frankreich und die Übertragung im Free-TV und Stream.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Frankreich – Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Dienstag, den 23.05.2023, findet das Gruppenspiel der deutschen Eishockeynationalmannschaft statt. Das Team von Harold Kreis trifft in der Gruppe A auf Frankreich. Anstoß der Partie ist um 11:20 Uhr in der Nokia-Areena in Tampere (Finnland).

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, Frankreich

: Deutschland, Frankreich Wettbewerb : Eishockey-WM, Gruppe A

: Eishockey-WM, Gruppe A Datum und Anstoß : Dienstag, 23.05.2023, 11:20 Uhr

: Dienstag, 23.05.2023, 11:20 Uhr Spielort: Nokia-Areena, Tampere (Finnland)

Eishockey-WM live: Wer überträgt Deutschland vs. Frankreich im Free-TV?

wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten um 11:00 Uhr. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten um 11:00 Uhr. Moderatorin Jana Wosnitza führt durch die Übertragung, ihr zur Seite steht der Experte Rick Goldmann. Kommentiert wird das Spiel von Sebastian Schwele.

Die Partie Deutschland gegen Frankreich wird auch auf der Plattform MagentaSport übertragen. Diese ist allerdings kostenpflichtig.

Gibt es einen kostenlosen Eishockey-Stream für Deutschland - Frankreich?

Für das Gruppenspiel bei der Eishockey-WM 2023 zwischen Deutschland und Frankreich gibt es einen kostenlosen Livestream. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel der Eishockey-WM 2023 live. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : Sport 1

: Sport 1 Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: Sport 1, MagentaSport

Eishockey-WM 2023 live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.