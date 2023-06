Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft heute in ihrem letzten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft 2023 auf England. Das prestigeträchtige Duell gab es bislang fünfmal bei EM-Endrunden. In den Partien gingen die Deutschen bislang zweimal als Sieger vom Platz. Einmal gewannen die Three Lions und einmal teilte man die Punkte. Aus deutscher Sicht „Pflicht“ ist bei der EM 2023 in jedem Fall die Halbfinalteilnahme und die Qualifikation für Olympia. Die besten drei Teams der EM qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich für die Sommerspiele 2024.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das dritte Gruppenspiel der deutschen U21 gegen England bei der Europameisterschaft 2023 und die Übertragung im Free-TV und Stream.

U21 England gegen Deutschland, EM 2023: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am Mittwoch, den 28. Juni, auf England. Angepfiffen wird das dritte Spiel der deutschen Auswahl in der Gruppe C um 18:00 Uhr in der Adjarabet Arena in Batumi, Georgien. Alle Fans, die nicht vor Ort im Stadion sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen U21 im Fernsehen und Internet verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

U21 Nationalmannschaften : England, Deutschland

: England, Deutschland Wettbewerb : U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe C

: U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe C Datum und Uhrzeit : Mittwoch, 28.06.2023 um 18:00 Uhr

: Mittwoch, 28.06.2023 um 18:00 Uhr Spielort: Adjarabet Arena, Batumi (Georgien)

Gelingt Trainer Antonio Di Salvo und seiner U21 heute ein Sieg gegen die Engländer?

© Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Welcher Sender überträgt Deutschland U21 gegen England heute im Free-TV?

Die Fans fragen sich, wo das dritte Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft heute live im Free-TV zu sehen ist. Die Antwort: Das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen England wird heute live bei Sat.1 übertragen. Die Live-Berichterstattung aus Batumi beginnt um 17:30 Uhr.

Bei den deutschen Spielen sind Europameister Markus Babbel, der ehemalige DFB-Torhüter Rene Adler und die ehemalige Bundesliga- und Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast als Experten mit dabei. Matthias Stach und Uwe Morawe sind die Kommentatoren der deutschen Spiele. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Übertragung.

U21 EM 2023: Deutschland gegen England live im Stream sehen

Für das dritte EM-Gruppenspiel der deutschen U21 gegen England gibt es einen kostenlosen Livestream. User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sat.1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sat.1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter video.sat1.de geschaut werden. Des Weiteren gibt es einen kostenlosen Livestream auf ran.de

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : -

: - Livestream: sat1.de, ran.de

Spielt die deutsche U21 bei der EM 2023 in Bestbesetzung?